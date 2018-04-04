2018-04-04T18:58:00+03:00
Спорт

Федора Смолова оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что он матерился в прямом эфире

Форвард "Краснодара" выругался во время матча с "Анжи"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Краснодара" Федор Смолов.Форвард "Краснодара" Федор Смолов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Футболист "Краснодара" Федор Смолов официально получил штраф в 60 тысяч рублей за мат во время игры 24 тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи". Поединок на поле в Краснодаре завершился вничью 1:1.

Федор Смолов, покидая поле, проматерился в адрес кого-то на трибунах. И все слова форварда сборной России попали в прямой эфир телетрансляции игры "Краснодар" - "Анжи".

В среду, 4 апреля, КДК РФС принял решение наложить на Смолова 60 тысяч рублей штрафа. Поясняя это наказание, глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил:

- К нам поступило письмо от "Краснодара", где клуб признает, что игрок позволил себе ненормативную лексику при проведении замены. "Краснодар" написал, что клуб примет все меры для недопущении повторения ситуации в будущем.

При этом, в КДК не смогли установить, в адрес кого Смолов произнес пять бранных слов. Поэтому поведение квалифицировали как пункт 96 дисциплинарного регламента - "Неспортивное поведение". И как итог - штраф в 60 тысяч рублей.

Напомним, что на следующий день после этого случая сам футболист у себя в "Твиттере" написал "покаяние":

- Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. P.S. Мало кому интересно, но я играл с ангиной.

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