2018-04-04T19:28:47+03:00
Звезды

Свои носы и губы: Топ-5 самых красивых российских актрис с натуральной внешностью

Этим женщинам не пришлось перекраивать лица, прекрасными данными их щедро одарила природа
Петр СИМОНОВ
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Актриса Светлана ХодченковаАктриса Светлана ХодченковаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Как известно, для того, чтобы стать звездой российской поп-сцены не обязательно отлично петь, сочинять или двигается. Очень часто нужны хорошие связи, деньги и прыть. Внешность тоже играет роль. У дам мода на большую грудь, губы, скулы и аккуратные носы никак не проходит. И все это приводит к тому, что, к примеру, шоу-бизнес наводнили похожие друг на друга «красотки».

У тех, кто решает, кому стать звездой в кино, кажется, вкус и мера остаются. В театральных вузах, среди кастинг-директоров и хороших режиссеров, к счастью, по-прежнему ценится природная красота. У героинь нашего материала с природными данными все в полном порядке.

Светлана Устинова

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#презумпцияневиновности @1tv #diorforyouth #diorcaptureyouth @hm Outfit
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Внешность Светланы Устиновой отчаянно сравнивают то с внешностью Клаудии Шиффер или Брижит Бордо. В образе последней у актрисы даже была фотосессия, где действительно сложно отличить.

svetaustinovasvetaustinova
Мечты сбываются @bohemique в руках волшебников #bohemique
2788 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

В 35-летней актрисе при желании можно разглядеть и Шарлотту Рэмплинг.

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Photo @abdullartuev
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Любые подобные сравнения для кого угодно были бы комплиментом. И Светлана не исключение. У кого есть сомнения в том, что у Устиновой все свое, могут взглянут на море детских фото в сети.

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ностальгия))
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Светлана Ходченкова

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Любимый кадр из последней рекламной кампании тонального средства Alliance Perfect #совершенномой оттенок Alliance Perfect 1R#lorealrussia
57253 отметок «Нравится»371 комментариевInstagram

Муза Станислава Говорухина, снявшаяся в его картине «Благословите женщину», в свое время предстала перед первыми зрителя в абсолютно другом образе. 15 лет назад 20-летняя Светлана Ходченкова была едва ли не вдвое крупнее, чем сегодня.

Актриса в фильме "Карусель" 2004 года. ФОТО kino-teatr.ru

Актриса в фильме "Карусель" 2004 года. ФОТО kino-teatr.ru

В интервью актриса рассказывала, что в то время у нее был гормональный сбой, с чем она смогла справится через некоторое время. Несмотря на то, что Ходченкову все полюбили именно в том весе, поклонникам пришлось привыкнуть к новой Светлане.

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#ммкф2016 @bulgariofficial @lorealmakeup @lorealhair @jpgaultierofficial @mukhins
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Но что бы не происходило с весом 35-летней блондинки, она остается прекрасной. Ее данные даже оценили в Голливуде — Ходченкова снялась в одной из центральных ролей во франшизе «Люди Икс» вместе с Хью Джекманом, с которым пришлось даже целоваться.

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Говорят, сегодня показывали Росомаху... Сама видела только однажды
28734 отметок «Нравится»202 комментариевInstagram

Российская актриса выглядит хорошо, даже когда на ней нет грима.

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#justrelax
55217 отметок «Нравится»366 комментариевInstagram
svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
Поговорим немного о любви?... Тогда встречаемся сегодня в 19.00 в театре Ленком @theatreatelier #историялюбви #театрЛенком
35548 отметок «Нравится»116 комментариевInstagram

А когда накрашена — глаз не оторвать.

svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
#Bzero1 #DesignLegend #BulgariPetrovka #bulgariofficial @bulgariofficial
53250 отметок «Нравится»196 комментариевInstagram

Юлия Снигирь

yuliasnigiryuliasnigir
Я голосую за здоровье! В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. В 94% случаев с болезнью можно справиться, если она обнаружена на ранней стадии. Пройдите обследование сейчас! #япрошла #женскоездоровье #philips #hello photo @alexkolpa style @oksanaon @versace make-up @valentina_krutogolovova hair @nataliakovalenkova
13427 отметок «Нравится»103 комментариевInstagram

Спорить с тем, что Снигирь красива не будет никто. Даже когда она играет серийных убийц, она красива. Без макияжа...

yuliasnigiryuliasnigir
Остаться дома и слушать любимую музыку #выходные #музыкавушах #гармонияссобой
12544 отметок «Нравится»469 комментариевInstagram

….исхудавшей, с жутким гримом:

yuliasnigiryuliasnigir
Дарья.
3366 отметок «Нравится»93 комментариевInstagram

34-летняя актриса когда-то работала учителем, но внешность ее развернула в сторону кино. Кстати, несмотря на успех, мания величия у Юлии не появилась. Она всегда загадочна и очень закрыта — очень скупа на интервью и рассказы о себе.

yuliasnigiryuliasnigir
До и после Взять и провести вечер в @toriclinic #имеюправо #длясебялюбимой
4774 отметок «Нравится»43 комментариевInstagram

Но как красоту сохраняет (хотя 34 года это не возраст) рассказывает. К примеру, что пользуется дорогими кремами по уходу за кожей. Снигирь не есть мясо и сладкое — портит кожу и старит. Также делает массаж и занимается йогой для внутренней гармонии. И радикально против пластики.

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Хочу признаться в любви. @alyonalapina Алёна, ты настоящий художник. Спасибо тебе, что так чувствуешь лицо и делаешь нас красивыми. @aidakurbanova13 Спасибо за профессионализм. (Если кто-то думает, что сделать такую прическу очень просто - он ошибается). @i.parfenova Ирина, спасибо за оперативность - маникюр идеальный. Ура @burobeauty за то, что собрали такую команду!
3916 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

Равшана Куркова

Экзотическая внешность этой томной красавицы узбекского происхождения сводит с ума тысячи мужчин. 37-летняя Равшана Куркова естественна, что ценится особо. Она нередко снимается без макияжа в кино и для рекламы.

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Моя королева Маргоша . Снимаем сегодня весь день #АуНасВоДворе #второйсезон #досъемка #зимнийблок #Каленый #Мавлюда / : @ugolphoto
35238 отметок «Нравится»190 комментариевInstagram

Куркова очень органичный и неповторима.

rav_shanarav_shana
Сегодняшняя смена. #ДеткиНапрокат #досъемки #кино
69001 отметок «Нравится»209 комментариевInstagram

А ее модельная фигура заслуживает отдельного внимания.

rav_shanarav_shana
New #calzedonia collection is love // photo: @igorpavlovv for @cosmopolitan_russia , muah: @lenayasenkova , style: @shabelnikova , producer: @tom_tom_sawyer //
73955 отметок «Нравится»335 комментариевInstagram

Ради всего этого актриса не так уж много и трудится. По собственному признанию, она вообще до 25 лет не красилась, не портила кожу. Спортом тоже особо не занимается. И не может располнеть даже ради роли — такая генетика.

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Люблю крошечные украшения @blueboxmoscow / - @kalmanovich
52929 отметок «Нравится»136 комментариевInstagram

Оксана Фандера

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..Думаешь, на языке жестов нельзя кричать...?
12885 отметок «Нравится»67 комментариевInstagram

Даже не хочется напоминать о том, что она аж в далеком 1988 году получила второе место на первом советском конкурсе красоты в столице «Московская красавица». Кому нужно, сам подчитает, сколько лет Оксане Фандере.

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Прижмись щекой к осени и останови зиму... @thr_ru @loktevvlad
12474 отметок «Нравится»110 комментариевInstagram

Через пять лет после триумфа на конкурсе красоты она стала дипломированной актрисой. И по сей день вдохновляет своего мужа Олега Янковского как жена, как мать его сына и дочери, как актриса.

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Праздник, который всегда с тобой хохот... )))
14209 отметок «Нравится»66 комментариевInstagram

Оксана Фандера имеет удивительные черты. Ее грустная красота захватывает дух.

Кстати, своим успехом в кино Фандера является исключением, ведь, как правило, победительницы конкурсов красоты становятся чьими-то женами и забываются. У Оксаны хватило характера и таланта, чтобы остаться яркой индивидуальностью.

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Ещё лето, ещё лето, Ещё всё теплом согрето, Ещё лето...ещё лето....
11412 отметок «Нравится»101 комментариевInstagram

В ее соцсети почти не найти ее фотографий, где она позирует, красуется.

Она всегда естественна во всем, и там тоже.

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Бесконечность с названием "Там......."
8791 отметок «Нравится»239 комментариевInstagram
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