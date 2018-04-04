Свои носы и губы: Топ-5 самых красивых российских актрис с натуральной внешностью

СЕГОДНЯ 19:00 2018-04-04T19:28:47+03:00

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Как известно, для того, чтобы стать звездой российской поп-сцены не обязательно отлично петь, сочинять или двигается. Очень часто нужны хорошие связи, деньги и прыть. Внешность тоже играет роль. У дам мода на большую грудь, губы, скулы и аккуратные носы никак не проходит. И все это приводит к тому, что, к примеру, шоу-бизнес наводнили похожие друг на друга «красотки».

У тех, кто решает, кому стать звездой в кино, кажется, вкус и мера остаются. В театральных вузах, среди кастинг-директоров и хороших режиссеров, к счастью, по-прежнему ценится природная красота. У героинь нашего материала с природными данными все в полном порядке.

Светлана Устинова

svetaustinova #презумпцияневиновности @1tv #diorforyouth #diorcaptureyouth @hm Outfit

Внешность Светланы Устиновой отчаянно сравнивают то с внешностью Клаудии Шиффер или Брижит Бордо. В образе последней у актрисы даже была фотосессия, где действительно сложно отличить.

svetaustinova Мечты сбываются @bohemique в руках волшебников #bohemique

В 35-летней актрисе при желании можно разглядеть и Шарлотту Рэмплинг.

svetaustinova Photo @abdullartuev

Любые подобные сравнения для кого угодно были бы комплиментом. И Светлана не исключение. У кого есть сомнения в том, что у Устиновой все свое, могут взглянут на море детских фото в сети.

Светлана Ходченкова

svetlana_khodchenkova Любимый кадр из последней рекламной кампании тонального средства Alliance Perfect #совершенномой оттенок Alliance Perfect 1R#lorealrussia

Муза Станислава Говорухина, снявшаяся в его картине «Благословите женщину», в свое время предстала перед первыми зрителя в абсолютно другом образе. 15 лет назад 20-летняя Светлана Ходченкова была едва ли не вдвое крупнее, чем сегодня.

Актриса в фильме "Карусель" 2004 года. ФОТО kino-teatr.ru

В интервью актриса рассказывала, что в то время у нее был гормональный сбой, с чем она смогла справится через некоторое время. Несмотря на то, что Ходченкову все полюбили именно в том весе, поклонникам пришлось привыкнуть к новой Светлане.

Но что бы не происходило с весом 35-летней блондинки, она остается прекрасной. Ее данные даже оценили в Голливуде — Ходченкова снялась в одной из центральных ролей во франшизе «Люди Икс» вместе с Хью Джекманом, с которым пришлось даже целоваться.

svetlana_khodchenkova Говорят, сегодня показывали Росомаху... Сама видела только однажды

Российская актриса выглядит хорошо, даже когда на ней нет грима.

svetlana_khodchenkova Поговорим немного о любви?... Тогда встречаемся сегодня в 19.00 в театре Ленком @theatreatelier #историялюбви #театрЛенком

А когда накрашена — глаз не оторвать.

Юлия Снигирь

yuliasnigir Я голосую за здоровье! В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. В 94% случаев с болезнью можно справиться, если она обнаружена на ранней стадии. Пройдите обследование сейчас! #япрошла #женскоездоровье #philips #hello photo @alexkolpa style @oksanaon @versace make-up @valentina_krutogolovova hair @nataliakovalenkova

Спорить с тем, что Снигирь красива не будет никто. Даже когда она играет серийных убийц, она красива. Без макияжа...

yuliasnigir Остаться дома и слушать любимую музыку #выходные #музыкавушах #гармонияссобой

….исхудавшей, с жутким гримом:

34-летняя актриса когда-то работала учителем, но внешность ее развернула в сторону кино. Кстати, несмотря на успех, мания величия у Юлии не появилась. Она всегда загадочна и очень закрыта — очень скупа на интервью и рассказы о себе.

yuliasnigir До и после Взять и провести вечер в @toriclinic #имеюправо #длясебялюбимой

Но как красоту сохраняет (хотя 34 года это не возраст) рассказывает. К примеру, что пользуется дорогими кремами по уходу за кожей. Снигирь не есть мясо и сладкое — портит кожу и старит. Также делает массаж и занимается йогой для внутренней гармонии. И радикально против пластики.

yuliasnigir Хочу признаться в любви. @alyonalapina Алёна, ты настоящий художник. Спасибо тебе, что так чувствуешь лицо и делаешь нас красивыми. @aidakurbanova13 Спасибо за профессионализм. (Если кто-то думает, что сделать такую прическу очень просто - он ошибается). @i.parfenova Ирина, спасибо за оперативность - маникюр идеальный. Ура @burobeauty за то, что собрали такую команду!

Равшана Куркова

Экзотическая внешность этой томной красавицы узбекского происхождения сводит с ума тысячи мужчин. 37-летняя Равшана Куркова естественна, что ценится особо. Она нередко снимается без макияжа в кино и для рекламы.

rav_shana Моя королева Маргоша . Снимаем сегодня весь день #АуНасВоДворе #второйсезон #досъемка #зимнийблок #Каленый #Мавлюда / : @ugolphoto

Куркова очень органичный и неповторима.

А ее модельная фигура заслуживает отдельного внимания.

rav_shana New #calzedonia collection is love // photo: @igorpavlovv for @cosmopolitan_russia , muah: @lenayasenkova , style: @shabelnikova , producer: @tom_tom_sawyer //

Ради всего этого актриса не так уж много и трудится. По собственному признанию, она вообще до 25 лет не красилась, не портила кожу. Спортом тоже особо не занимается. И не может располнеть даже ради роли — такая генетика.

rav_shana Люблю крошечные украшения @blueboxmoscow / - @kalmanovich

Оксана Фандера

veriga10 ..Думаешь, на языке жестов нельзя кричать...?

Даже не хочется напоминать о том, что она аж в далеком 1988 году получила второе место на первом советском конкурсе красоты в столице «Московская красавица». Кому нужно, сам подчитает, сколько лет Оксане Фандере.

veriga10 Прижмись щекой к осени и останови зиму... @thr_ru @loktevvlad

Через пять лет после триумфа на конкурсе красоты она стала дипломированной актрисой. И по сей день вдохновляет своего мужа Олега Янковского как жена, как мать его сына и дочери, как актриса.

veriga10 Праздник, который всегда с тобой хохот... )))

Оксана Фандера имеет удивительные черты. Ее грустная красота захватывает дух.

Кстати, своим успехом в кино Фандера является исключением, ведь, как правило, победительницы конкурсов красоты становятся чьими-то женами и забываются. У Оксаны хватило характера и таланта, чтобы остаться яркой индивидуальностью.

veriga10 Ещё лето, ещё лето, Ещё всё теплом согрето, Ещё лето...ещё лето....

В ее соцсети почти не найти ее фотографий, где она позирует, красуется.

Она всегда естественна во всем, и там тоже.