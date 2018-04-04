Свои носы и губы: Топ-5 самых красивых российских актрис с натуральной внешностью
Как известно, для того, чтобы стать звездой российской поп-сцены не обязательно отлично петь, сочинять или двигается. Очень часто нужны хорошие связи, деньги и прыть. Внешность тоже играет роль. У дам мода на большую грудь, губы, скулы и аккуратные носы никак не проходит. И все это приводит к тому, что, к примеру, шоу-бизнес наводнили похожие друг на друга «красотки».
У тех, кто решает, кому стать звездой в кино, кажется, вкус и мера остаются. В театральных вузах, среди кастинг-директоров и хороших режиссеров, к счастью, по-прежнему ценится природная красота. У героинь нашего материала с природными данными все в полном порядке.
Светлана Устинова
Внешность Светланы Устиновой отчаянно сравнивают то с внешностью Клаудии Шиффер или Брижит Бордо. В образе последней у актрисы даже была фотосессия, где действительно сложно отличить.
В 35-летней актрисе при желании можно разглядеть и Шарлотту Рэмплинг.
Любые подобные сравнения для кого угодно были бы комплиментом. И Светлана не исключение. У кого есть сомнения в том, что у Устиновой все свое, могут взглянут на море детских фото в сети.
Светлана Ходченкова
Муза Станислава Говорухина, снявшаяся в его картине «Благословите женщину», в свое время предстала перед первыми зрителя в абсолютно другом образе. 15 лет назад 20-летняя Светлана Ходченкова была едва ли не вдвое крупнее, чем сегодня.
Актриса в фильме "Карусель" 2004 года. ФОТО kino-teatr.ru
В интервью актриса рассказывала, что в то время у нее был гормональный сбой, с чем она смогла справится через некоторое время. Несмотря на то, что Ходченкову все полюбили именно в том весе, поклонникам пришлось привыкнуть к новой Светлане.
Но что бы не происходило с весом 35-летней блондинки, она остается прекрасной. Ее данные даже оценили в Голливуде — Ходченкова снялась в одной из центральных ролей во франшизе «Люди Икс» вместе с Хью Джекманом, с которым пришлось даже целоваться.
Российская актриса выглядит хорошо, даже когда на ней нет грима.
А когда накрашена — глаз не оторвать.
Юлия Снигирь
Спорить с тем, что Снигирь красива не будет никто. Даже когда она играет серийных убийц, она красива. Без макияжа...
….исхудавшей, с жутким гримом:
34-летняя актриса когда-то работала учителем, но внешность ее развернула в сторону кино. Кстати, несмотря на успех, мания величия у Юлии не появилась. Она всегда загадочна и очень закрыта — очень скупа на интервью и рассказы о себе.
Но как красоту сохраняет (хотя 34 года это не возраст) рассказывает. К примеру, что пользуется дорогими кремами по уходу за кожей. Снигирь не есть мясо и сладкое — портит кожу и старит. Также делает массаж и занимается йогой для внутренней гармонии. И радикально против пластики.
Равшана Куркова
Экзотическая внешность этой томной красавицы узбекского происхождения сводит с ума тысячи мужчин. 37-летняя Равшана Куркова естественна, что ценится особо. Она нередко снимается без макияжа в кино и для рекламы.
Куркова очень органичный и неповторима.
А ее модельная фигура заслуживает отдельного внимания.
Ради всего этого актриса не так уж много и трудится. По собственному признанию, она вообще до 25 лет не красилась, не портила кожу. Спортом тоже особо не занимается. И не может располнеть даже ради роли — такая генетика.
Оксана Фандера
Даже не хочется напоминать о том, что она аж в далеком 1988 году получила второе место на первом советском конкурсе красоты в столице «Московская красавица». Кому нужно, сам подчитает, сколько лет Оксане Фандере.
Через пять лет после триумфа на конкурсе красоты она стала дипломированной актрисой. И по сей день вдохновляет своего мужа Олега Янковского как жена, как мать его сына и дочери, как актриса.
Оксана Фандера имеет удивительные черты. Ее грустная красота захватывает дух.
Кстати, своим успехом в кино Фандера является исключением, ведь, как правило, победительницы конкурсов красоты становятся чьими-то женами и забываются. У Оксаны хватило характера и таланта, чтобы остаться яркой индивидуальностью.
В ее соцсети почти не найти ее фотографий, где она позирует, красуется.
Она всегда естественна во всем, и там тоже.