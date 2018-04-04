Москвичка упала в ресторане с лестницы и отсудила у заведения 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:11 2018-04-04T19:32:13+03:00

Москвичка Ольга выиграла в судебном деле против ресторана, где она получила серьезную травму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Тверской суд Москвы удовлетворил иск москвички Ольги Чучадаевой к ресторану, после визита в который очнулась в больнице.

Дело было еще в январе 2017 года. В гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке. Подробности Ольга потом описывала на ствоей страничке в фейсбуке.

«Я ждала своего друга, и заказала чай и пирожное, а потом пошла в туалет, к которому вела металлическая черная лестница на минус 1 этаж. После этого я пришла в себя уже на пути в Институт Склифосовского, с потерянной краткосрочной памятью. У меня были множественные ушибы, гематомы на теле, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 3 степени и перелом в плече».

Дальше - несколько дней в стационаре и долгое лечение, на которое пришлось потратить много денег.

С одной стороны, упала - бывает. С другой, Ольга сам момент падения совершенно не помнила и пыталась выяснить, что же это было.

«Единственный свидетель, по словам менеджера ресторана, отказался от комментариев. Когда я попросила посмотреть видео, то в ресторане мне сначала ответили, что узнают, возможно ли это, а потом сказали, что камер в лестничной зоне нет. Поэтому узнать, что именно произошло в действительности, невозможно. Могу одно сказать, что лестница была черная металлическая, плохо освещаемая».

К слову, в соцсетях и до этого жаловались, что у лестницы «Техникума» очень высокие ступеньки и зона туалетов действительно плохо освещена. После инцидента с Чучадаевой, кстати, владельцы ресторана это исправили.

Москвичка пыталась договориться с представителями «Техникума», в том числе с его владельцем Борисом Зарьковым, но это ни к чему не привело. В итоге женщина решила обратиться с иском в суд. Она требовала выплатить ей компенсацию з алечение и моральный вред в 1 миллион рублей.

Судя по материалам, опубликованным на сайте Тверского суда, иск поступил в суд еще в мае 2017 года. Процесс начался в августе, но заседания полдюжины раз откладывались. И вот 2 марта судья Москаленко принял решение удовлетворить иск. ООО «Прайм» (владелец ресторана «Техникум») теперь обязан выплатить Ольге Чучадаевой 280 тысяч рублей. Из них 40 тысяч рублей - за моральный вред.

«Победа по-любому, а то что моральный ущерб у нас в стране 40 тыс, так другого и не ждали особо, - прокомментировала Чучадаева на своей страничке в соцсети решение суда. - Важно другое, что бороться можно и нужно. И лестницу после шумихи осветили и маркировали ступени».

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