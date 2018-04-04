2018-04-04T20:12:49+03:00
В мире

Путин умнее Трампа, причем намного

Наш колумнист Евгений Арсюхин рассуждает об обострившихся в последнее время обменах санкциями и о том, что часто зачинщики вовсе не в выигрыше
Евгений АРСЮХИНradiokp@radio_kpобозреватель
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Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС в ноябре 2017 г. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС в ноябре 2017 г. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Смотрю ответный китайский список на инициативы Трампа. Китайцы ввели заградительные пошлины на 106 видов товаров из США. Заградительная пошлина – это такая пошлина, что никто никогда по такой цене не купит. Дураков нет. В списке соя, химия, автомобили. Трамп легким движением руки отрезал себя от величайшего рынка в мире. Вообще, следим за легкими руками Трампа.

1. "Сделаем Америку снова великой" - Ну, нормально.

2. "Поддержим американского производителя" - Отлично.

3. "Разругаемся вдрызг с Китаем" - Вот это уже как-то совсем не норм и противоречит пп. 1-2.

А что же Путин, точнее, его люди в министерствах? Волею судеб я довольно много и плотно общался с людьми, которые выдумывают пошлины, что заградить, что не заградить. И это было очень скучно, потому что фигурировали какие-то доли процента, оттенки товарных позиций и вообще все казалось слишком запутанным. Сколько раз мне хотелось сказать (и, кстати, говорил) – да что вы кота за хвост тянете? Рубаните им заградительными пошлинами так, чтобы у них фуаагра из ушей потекло. Да взять те же продуктовые санкции. Почему не все страны? Почему не все товары? Развивать своих фермеров так развивать!

А оказалось, скучно-то лучше.

Читаем – «беспрецедентное обострение с Западом». Ну ok. Выслали дипломатов. Дипломаты пакуют чемоданы и с унылыми спинами заказывают Яндекс-Такси в Шарик. Печаль и сокрушение.

Но смотрим дальше. Уголь так экспортируем, что вагонов не хватает. Нефть гоним. Газ сжижаем. Электричество за кордон продаем.

Ну, нет у нас приличных автомобилей, чтобы экспортировать. Виноват, конечно, Путин. Я вас уверяю, избери мы Явлинского, автопром бы так попер. Сидишь, бывало, кашу ешь, да как по столу рубанешь ладонью от избытка чувств-с: слава Явлинскому! Три Жигуля купил, и еще куплю! А избери Жириновского, вообще телепортация бы началась. Закрыл глаза, и ты на даче. Вот какие бы у нас были технологии. Ну уж, что есть, то и есть.

Все вроде пучком у нас, где беспрецедентное обострение-то? С Китаем вас-вась. С США тоже вроде не воюем. Англии как заметного субъекта экономики не существует, слава Богу. Ноты нотами, а квоты, товарищи, квотами.

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Все, что было до этого, результатов не принесло. Это подтвердил и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер: «Я бы не стал говорить, что санкции не работают, я бы сказал, что они не сработали». (подробнееhttps://www.kp.ru/daily/26787.5/3821385/)

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