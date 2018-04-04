2018-04-04T22:00:16+03:00
Спорт

Британскому боксеру, которого Поветкин отправил в нокаут, наложили 40 швов на лицо

Встреча Дэвида Прайса и "Русского витязя" прошла в Кардиффе в ночь на 1 апреля
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Поветкин отправил в нокаут Дэвида Прайса.Александр Поветкин отправил в нокаут Дэвида Прайса.Фото: REUTERS
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Британский боксер Дэвид Прайс, которого отправил в нокаут россиянин Александр Поветкин, поведал о своем здоровье после поединка. После боя, который состоялся в Кардиффе в рамках "андеркарта" перед поединком Джошуа - Паркер, наш "Русский витязь" одержал победу нокаутом в пятом раунде. Прайсу пришлось оказывать первую помощь прямо на ринге, поскольку у него хлынула кровь. Позднее же стали известны другие подробности:

- У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь! Я горжусь своим выступлением. Я сделал все, что должен был сделать, и был близок к успеху, прежде чем оказался в нокауте,- заявил Дэвид Прайс в интервью Talksport.

Напомним, что в результате этой победы российский боксер получил два звания - интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). И кроме того - стал обязательным претендентом на бой против британца Энтони Джошуа. Встреча должна, по некоторым данным, пройти в этом году.

Отметим, что Дэвид Прайс - бронзовый призер Олимпиады 2008 года в Пекине. На профессиональном ринге в его послужном списке - 22 победы, 18 нокаутом и пять поражений. Все неудачи на профессиональном ринге - после нокаутов.

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