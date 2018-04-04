Главными болтунами на планете оказались не женщины, а мужчины

4 Апр 22:30 2018-04-04T22:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Миф №1: Вся правда о длинных языках

Распространенный стереотип гласит, что женщины болтают гораздо больше немногословных и сдержанных мужчин. Теоретически это легко объяснимо: дамы трещат без умолку, потому что для них разговор это способ выразить эмоции, которые их переполняют. У нас - у мужиков, все по другому! Каждое наше слово имеет вес и смысл, поэтому даже в пивной мы ведем содержательные разговоры по существу, а не просто засоряем эфир бессмысленным вздором.

Столь лестная для сильного пола картина мира существовала до тех пор пока психологу Михаэлю Мехлу из Университета Аризоны (США) не пришла в голову простая мысль проверить аксиому о женской болтливости на практике. Он набрал фокус-группу из 396 добровольцев (210 женщин и 186 мужчин) и снабдил каждого из участников эксперимента электронным записывающим устройством.

- Мы были поражены результатами, потому что они противоречили нашим собственным первоначальным представлениям, - говорит профессор Мелх. - Никакой существенной разницы между мужчинами и женщинами не оказалось. В среднем женщины из фокус-группы произносили 16 215 слов в день, мужчины - 15 669 слов, это различие не является статистически значимым. Однако абсолютные рекорды по части болтовни принадлежал именно мужчинам. Самому немногословному из них было достаточно для коммуникации использовать 795 слов в день, зато самый разговорчивый выдавал по 47 000 слов в сутки!

Миф №2: «Белые и пушистые»

Считается, что женщины по натуре своей «белые и пушистые», они не склонны к конфликтам и агрессии. То ли дело мужчина! Идеальный парень это крутой мачо, который всегда готов пустить в ход кулаки, чтобы добиться своего. При этом у сильного пола есть железное оправдание: стать таким его заставила природа, поскольку согласно теории сексуального отбора, агрессия это инструмент в конкурентной борьбе за самок. Не мы такие - жизнь такая!

Однако слухи о безобидности прекрасных дам сильно преувеличены. Их развеяла психолог Мари Харрис из Университета Нью-Мехико в Альбукерке. Она изучала проявления агрессивного поведения в двух сообществах: среди студентов колледжа и среди сотрудников местной военной базы. Участники эксперимента заполняли специально разработанные анкеты, и отвечали на хитро составленные вопросы. Например, как часто вы спорите с людьми, которые с вами несогласны? Бывает, что в минуты раздражения вы швыряетесь вещами?

Ведь агрессия это не только готовность пускать в ход кулаки (об этом испытуемых тоже спрашивали). Ее уровень зависит от того, насколько вы склонны испытывать гнев, раздражительность, враждебность, подозрительность и обиду.

Женщины оказались не менее агрессивными, чем мужчины. Но вымещают свои эмоции они далеко не всегда рукоприкладством.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И среди студентов и среди военных мужчины опередили женщин только в одной категории: готовности напрямую применить физическую силу, - поясняет Мари Харрис. - Однако, по остальным критериям агрессивности парни и девушки показали примерно одинаковые результаты. Это значит, что представительницы прекрасного пола просто предпочитают «воевать» более деликатными способами.

Под этим подразумевается словесная агрессия, интриги, сталкивание людей между собой, доносы, манипулирование друзьями и подругами. Здесь не всегда льется кровь, но это вовсе не означает, что на этой войне меньше жертв, чем в конфликтах между мужчинами.

Миф № 3: Они такие чистюли...

Сразу скажем, что в умении развести срач в комнате, мужчинам все же нет равных. Но речь не об этом. Когда микробиологи из университета Колорадо решили сравнить количество бактерий, обитающих на руках мужчин и женщин, они не предполагали, что результат окажется настолько шокирующими. Наши ладони оказались родным домом для более 4742 различных видов бактерий! Но самое интересное, что именно на холеных женских ручках обитали самые большие колонии микроорганизмов. По мнению профессора Университета Колорадо Ноя Фриера, ведущего автора исследования, эта особенность не связана с тем, что девушки плохо моют руки. Дело в том, что у мужчин и женщин разный pH кожи (это показатель соотношения щелочи и кислоты). У представительниц прекрасной половины человечества кислотность кожи ниже, чем у нашего брата. А это нравится бактериям, поэтому они с удовольствием живут и размножаются на дамских пальчиках. Но есть и другое объяснение, которое кажется не менее логичным. Женщины часто пользуются косметикой и кремом для рук, это влияет на работу сальных и потовых желез и создает питательную среду для микроорганизмов. Не забудьте об этом, когда будете прикладываться к ручке!

Из-за разной кислотности кожи, на женских руках обитает куда больше бактерий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф №4: Мужчины умнее женщин

Казалось бы, в области интеллекта приоритет мужчин невозможно оспорить. Стоит хотя бы взглянуть на список Нобелевских лауреатов. За всю историю премии лишь 48 женщин удостаивались чести получить престижную награду из рук шведского короля. А число лауреатов среди мужчин перевалило за 800. Где уж тут барышням с нами тягаться?!

Однако, в последнее время тревожные для сильного пола вести приходят с интеллектуальных фронтов. Один из ведущих в мире специалистов по исследованиям IQ (коэффициента интеллекта) новозеландский ученый Джеймс Флинн заявил, что начиная с 2012 года женщины стали обгонять мужчин по этому показателю. 100 лет назад женщины отставали от мужчин примерно на 5 баллов, но за это время сумели отыграть фору. Теперь в развитых странах, где девочки имеют одинаковый с мальчиками доступ к образованию, дамы опережают мужчин в среднем на 0,5 балла.

Другой исследователь Ларри Хэджес из Университета Чикаго проанализировал 6 исследований, которые проводились в разных американских учебных заведениях. При этом юноши и девушки мерились интеллектом, решая тесты на сообразительность. Хэджес констатировал, что у парней разброс в результатах оказался значительно больше. Условно говоря, среди мужчин больше, как гениев, так и дураков. И если вы не Нобелевский лауреат, то хвастаться вам особо нечем. Потому что «средний показатель по больнице» у девушек выше.

Начиная с 2012 года женщины стали обгонять мужчин по показателю IQ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф №5: Хрупкие, как фиалка

Нас теперь ничем не удивишь: барышни спокойно тягают штангу и бьют друг-другу морду на ринге. Но главная их сила не в этом. Они играючи опережают нас по продолжительности жизни. Если брать средние данные по всему миру, то «слабый пол» живет на 4,5 года дольше, чем мы (69,5 лет против 65 у мужчин). Более того, изучая обстоятельства крупнейших гуманитарных катастроф, ученые убедились, что нежные девицы значительно легче переносят тяготы и лишения в виде голода и эпидемий. По мнению специалистов, мужиков губит то, что делает их сильнее. Речь идет о мужском гормоне тестостероне. От уровня тестостерона зависит сексуальная активность и физическая сила. Однако при этом высокая концентрация тестостерона снижает эффективность работы иммунной системы. Поэтому знойные мачо первыми пасуют перед натиском хворей и невзгод. А женские гормоны эстрогены обладают противовоспалительным эффектом и укрепляют иммунитет. Вот и уступай им после этого место в автобусе!