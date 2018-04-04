Умниц, красавиц коронуют в Москве

4 Апр 23:00 2018-04-04T23:11:06+03:00

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На сайте mrsrussia.earth идет кастинг соискательниц короны. Девушки и замужние женщины активно шлют заявки на участие. Может быть, коронованной особой станете вы. Потому что нет границ для совершенства: в конкурсе могут участвовать все девушки и женщины от 18 до 47 лет. Надо уже торопиться: отбор ведется до 22 апреля.

40 счастливиц, попавших в топ по итогам онлайн-кастинга, встретятся 29 апреля в Москве в финале всероссийского конкурса красоты Mrs/Ms Russia Earth 2018. Две из них получат короны мисс и миссис, и летом полетят в Лас-Вегас на Mrs/Ms Earth за счёт организаторов! Этот престижный Международный конкурс красоты проводится уже 10 лет и стабильно входит в топ мировых конкурсов красоты. В этом году он пройдет 6-13 июня.

Победительницы остальных 13 номинаций (среди них - Миссис и Мисс «Комсомольская Правда») получат призы от спонсоров и партнеров конкурса.

Все, что нужно знать о том, как приблизить заветную мечту к реальности, есть на сайте mrsrussia.earth.

А о том, как все будет организовано, на пресс-конференции в КП, которую провел телеведущий Андрей Малахов, рассказали Миссис Россия, директор Mrs/Ms Russia Earth Надежда Лысенко, Миссис Россия Земля, вице-мисс Россия Мира Надежда Заборская, Миссис Европа, региональный директор Mrs/Ms Russia Earth Элина Бутенко и президент Международной ассоциации танцевальных клубов, школ и студий танца Алексей Миндель.

Алексей Миндель поделился опытом проведения танцевальных конкурсов.

Важную новость сообщила Надежда Лысенко: 29 апреля станет днем официального создания Национальной ассоциации конкурсов красоты.

- Мы, участницы конкурсов, видели достаточно много того, чего, в принципе, быть не должно в организационном плане, - рассказала Надежда Лысенко,- Девушки приезжают на конкурсы из разных регионов, из разных стран и хотят увидеть себя на большой сцене. Но зачастую конкурсы проходят в каких-то клубах, без призов - девушки не понимают, куда они приехали. Наша задача – создать определенный регламент проведения конкурсов красоты и объединить с помощью ассоциации красавиц и организаторов. Ассоциация поможет выработать определенные стандарты, которым все бы следовали. И тогда индустрия красоты от этого только улучшила бы свои качества. Мы на это нацелены.

Надежда Лысенко рассказала, какую роль будет играть создаваемая ассоциация.

А поможет в этом опыт первопроходцев из танцевальной индустрии Как сказал Алексей Миндель, за девять лет их ассоциация показала, что в тех областях, где нет метров и секунд, которые свидетельствуют о том, что ты лучший, наличие единой структуры, общего регламента и общих стандартов позволяет сделать больше людей счастливыми.

- Конечно, всех ассоциация не сделает счастливыми, но, когда конкурс будет проходить по понятным правилам, а ассоциация - следить, чтобы все организаторы эти правила безукоризненно соблюдали, конкурсы будут иметь хорошую репутацию и быть привлекательными не только для участников, но и для партнеров, - отметил Алексей Миндель, - Есть критерии по судейству, как на спортивных конкурсах. Есть четкие критерии, например, какого размера должен быть зал для проведения конкурса, как должны быть оборудованы раздевалки, каким количеством воды должен быть обеспечен организатором каждый участник. И множество разных мелочей, которые делают конкурс привлекательным. Я могу с гордостью сказать, что нам с коллегами в ассоциации удалось сделать так, что многие наши стандарты взяли на вооружение даже лидеры рынка – зарубежные организаторы конкурсов, в том числе и в США.

Создатели Национальной Ассоциации конкурсов красоты будут советоваться с членами танцевальной ассоциации, консультироваться и стараться правильнее подойти к политике оценки участниц, организации конкурса. Ну а членство будет добровольным. Как сказала Надежда Лысенко, ассоциация будет работать за счет минимальных членских взносов ее участников.

Андрей Малахов

Конкурс красоты – предел мечтаний многих девушек. Но чем он привлекает замужних женщин?

- Мне кажется, у каждой - свои желания. Я пошла на конкурс, потому что я мамочка двух детей. И мне хотелось развиваться, открыть для себя что-то новое, узнать, на что я способна. И, возможно, стать примером для других женщин. Мне нравится то, что в своем статусе я могу заниматься благотворительностью, помогать разным детским центрам, ездить. И это мне нравится. Это для меня стимул, - поделилась впечатлениями Надежда Заборская.

Надежда Заборская стала примером для многих женщин.

- Я - многодетная мама. И весь свой декрет я занимаюсь разными проектами, благотворительными и не только. Я вдохновляю таких же мам не сидеть дома, а развиваться. И не только свою личность, но и детей, - рассказала Элина Бутенко, - Победа для конкурсантки – это определенная ноша, потому что весь год победительница в каких-то конкурсах должна объехать чуть ли не весь свет именно с благотворительной миссией. Кто-то создает общественные организации. У нас в Новосибирске есть своя общественная благотворительная организация, где все участницы-победительницы конкурсов красоты и все желающие присоединились и мы ведем конкретное благотворительное направление. Еще конкурс мотивирует всех женщин быть красивыми, поддерживать свою красоту. И вдохновлять на то же других.

Элина Бутенко уверена, что конкурсы красоты мотивируют женщин развиваться.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Телеведущий Андрей МАЛАХОВ:

Пришло время свежей крови!

Многие разочарованы результатами, организацией конкурсов красоты. Пришло время свежей крови в этой сфере. Думаю, когда сюда придут люди, которые заинтересованные не в разовом обогащении, не в том, чтобы сорвать куш, продать первое место и на этом закончить конкурс в каком-нибудь ночном клубе, отношение изменится, а конкурсы красоты обретут репутацию. Поэтому я думаю, что создатели Национальной ассоциации найдут поддержку среди тех, кто участвует, хочет участвовать и кто живет и трудится в индустрии красоты. Желаю успехов в этом деле!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СОИСКАТЕЛЬНИЦАМ КОРОНЫ?

Отборочный этап конкурса проходит в 5 этапов.

Первый – визитка. Девушка должна представиться в видео-режиме и выставить это видео на сайте.

Второй этап - спортивная подготовка. Участницы должны продемонстрировать связки спортивных упражнений. Наши олимпийцы проведут с ними спортивный день и определят мисс и миссис спорт. В жюри будут присутствовать председатели крупных спортивных федераций – легкой атлетики, футбола и других.

Третий этап – дефиле в купальнике. Это любимая мужчинами часть конкурса, но оценивать участниц будет женское жюри, то есть, беспристрастно.

Четвертый этап - творчество и хобби. Девушки будут показывать творческие номера.

И пятый этап – дефиле в вечернем платье, на котором каждая участница должна доказать, что именно она – королева бала, достойная высшей награды.

Председателем жюри будет основатель мирового конкурса Майкл Стаффорд. Он – профессиональная модель, победитель многих мужских конкурсов красоты, человек, знающий индустрию изнутри.