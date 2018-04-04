Матч Арсенал - ЦСКА: Акинфеев заявил, что не пересматривал игру 2006 года

4 Апр 23:15 2018-04-04T23:16:42+03:00

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В Лондоне за сутки до первого поединка четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и ЦСКА состоялась предматчевая пресс-конференция. С британскими журналистами общался один из лидеров армейской команды Игорь Акинфеев. Голкипер столичного клуба и сборной России играл за ЦСКА 12 лет назад в последней игре этих двух клубов. Вспоминая тот поединок, Акинфеев сказал:

- Нет, не пересматривал (тот матч - прим.ред.). Эта игра уже в прошлом. Надо думать о предстоящем матче. Это совсем другой «Арсенал», совсем другой ЦСКА.

- Завтрашняя игра особенная для вас лично и для команды, учитывая, что это четвертьфинал Лиги Европы? И скажется ли тяжёлый календарь?

- График никак не влияет, нам привычно играть в таком режиме. Все футболисты скажут вам, что играть лучше, чем тренироваться. Что касается завтрашнего поединка, это обычный матч. Было бы классно победить такого соперника, как «Арсенал», но нам надо просто играть в футбол. Ничего особенного в этом не вижу.

- «Арсенал» проводит неудачный сезон. Насколько вы уверены, что удастся обыграть «Арсенал»?

- Никто не говорит, что мы обязаны победить. Мы прекрасно понимаем, что это большой клуб. Наша задача – выложиться по максимуму и показать тот футбол, который показали во Франции. А там будет видно, что из этого получится.

А вот говоря про то, кого нужно опасаться, Акинфеев пошутил, мол, он боится и своих и чужих, поскольку сам - вратарь. Но все же есть рецепт хорошей игры против лондонского "Арсенала":

- Я вратарь и боюсь и своих, и чужих (смеётся). Мы не играем с командой второй лиги. Чтобы противостоять им, нам надо показать хороший футбол.

Матч Арсенал - ЦСКА пройдет в четверг, 5 апреля, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и начнется в 22:05 по московскому времени.