2018-04-04T23:45:06+03:00
Спорт

"Барселона" разгромила итальянскую "Рому" благодаря двум автоголам со счетом 4:1

Ответная игра через неделю состоится в Риме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" оказалась сильнее "Ромы" - 4:1."Барселона" оказалась сильнее "Ромы" - 4:1.Фото: REUTERS
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В среду, 4 апреля, в Барселоне прошел первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Барселона" принимала на своем поле итальянскую "Рому" и добилась разгромной победы на своем газоне со счетом 4:1. Правда, этот разгром не обошелся без оговорок.

Все дело в том, что 2 из 4 голов каталонцев в этой игре оказались автоголами футболистов "Ромы". Все началось на 38-й минуте - капитан римской команды Даниэле Де Росси забил мяч в свои ворота ударом из-за штрафной. На 55-й минуте гол в ворота "Ромы" снова влетел от своего же игрока - защитник Костас Манолас неудачно подставил колено и счет стал уже 2:0 в пользу "Барсы".

После этого игроки команд стали забивать в ворота соперников. До конца матча зрители увидели еще три гола. На 55-й минуте Жерар Пике увеличил счет до разгромных 3:0. На 80-й один гол отыграл форвард римлян Эдин Джеко. Ну а точку в поединке поставил Луис Суарес - он забил гол на 87-й минуте матча.

Не обошлось без небольшого курьеза в этой игре. Поединок в Барселоне пришлось останавливать из-за того, что болельщики на поле стали выбрасывать желтые воздушные шарики. От них пришлось избавляться, дабы нормально провести поединок.

Кроме того, список лучших бомбардиров "Барселоны" в этом сезоне Лиги Чемпионов выглядит достаточно забавно. Первое место - Лионель Месси с 6 голами, а следом за ним идет "гол в свои ворота" - 5 раз соперники срезали мячи в свои ворота в матчах против "Барсы".

Через неделю, 10 апреля, в Риме состоится ответный поединок. "Роме" предстоит отыграть разницу в три гола во второй встрече с "Барселоной".

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