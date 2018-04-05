Столичные управляющие компании все хуже платят за тепло и горячую воду

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-05T01:39:16+03:00

Компания «МОЭК», обеспечивающая жителей столицы централизованным отоплением и горячей водой, обновила рейтинг компаний, которые из рук вон плохо расплачиваются за оказанные услуги

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По итогам 2017 года рейтинг неплательщиков возглавили Главное управление жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании «Дом-Мастер» и «ЮНИ-ДОМ». Задолженность каждой из них перед «МОЭК» превышает 500 млн. рублей. Причем управляющие компании «Дом-Мастер» и «ЮНИ-ДОМ» по сравнению с предыдущим антирейтингом, опубликованным в начале нынешнего отопительного сезона в октябре 2017 года, сохранили свои лидерские позиции среди крупнейших управляющих компаний-неплательщиков.

В «МОЭК» отмечают: практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. Однако деньги, собранные с жильцов, до поставщика тепла не доходят, что ставит под угрозу теплоснабжение жилого сектора Москвы. В частности, в управлении у одного из лидеров антирейтинга, компании «Дом-Мастер», находится 361 многоэтажка, в которых находится свыше 17 тысяч квартир. В пересчете на каждую квартиру приходится примерно по 40 тыс. руб. задолженности за поставленные ресурсы.

Причем со временем в целом управляющие компании все хуже справляются со своими обязанностями.

«Цель проекта «Антирейтинг компаний-должников» - предотвратить развитие кризисных ситуаций в зонах ответственности должников. Поэтому «МОЭК» ведет активную работу по повышению платежной дисциплины и взысканию задолженности, используя все возможные правовые механизмы, включая судебные иски и заявления о банкротстве в отношении недобросовестных потребителей», - отметил управляющий директор «МОЭК» Денис Башук в официальном сообщении компании.

Антирейтинг сгруппирован по нескольким разделам в зависимости от величины долга и опубликован на сайте «МОЭК Онлайн» online.moek.ru.