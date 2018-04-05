Как выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

СЕГОДНЯ 11:29 2018-04-05T11:51:27+03:00

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Процессы, связанные с развитием болезни Альцгеймера, теперь можно отследить на самых ранних стадиях. А значит, вовремя успеть предпринять меры - если не остановить развитие болезни, то хотя бы замедлить ее наступление.

Напомним, до сих пор начальная стадия болезни считалась «неуловимой», симптомы проявлялись слишком поздно. Однако теперь у человечества появился шанс распознавать проблемы на ранней стадии.

Это станет возможным благодаря новому исследованию, которое провели ученые Университета Шеффилда в Великобритании и результаты которого были опубликованы в «Журнале болезнь Альцгеймера» (Journal of Alzheimer's Disease).

В ходе эксперимента специалисты обнаружили взаимосвязь между нехваткой допаминовых клеток в головном мозге и способностью мозга формировать новые воспоминания. Когда эта связь нарушается, запускается механизм развития болезни Альцгеймера.

СПРАВКА «КП»

Допамин (он же дофамин) - вещество, которое вырабатывается в организме человека и выполняет функцию нейротрансмиттера. То есть, участвует в регулировании эмоциональных реакций и движения и помогает клеткам мозга передавать сообщения или, иначе, сигналы.

В ходе исследования ученые с помощью специальной аппаратуры просканировали головной мозг 110 добровольцев. Из них 51 человек были здоров. 30 людей окащались с умеренными когнитивными нарушениями. А 29 пациентов - с болезнью Альцгеймера.

У всех них была протестирована связь между объемом допамина, размером гиппокампа, памятью и лингвистическими навыками.

И в итоге выяснилось, что работа гиппокампа (мозгового центра памяти) у всех во многом зависит от группы клеток в вентральной области покрышки (так называется часть среднего мозга), вырабатывающих допамин. Если клеток, производящих допамин, недостаточно, когнитивные функции ухудшаются. А размер вентральной области покрышки уменьшается, что легко заметить при сканировании мозга.

- Уменьшенная допаминергическая активность может иметь решающее значение на самых ранних этапах патологический, - сообщают авторы исследования. Они считают, что такое открытие поможет медикам разработать новый способ для ранней диагностики болезни.

Каждые 7 секунд в мире диагностируется новый случай болезни Альцгеймера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты также напоминают, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции, на ее долю приходится 60-80% всех случаев психических заболеваний. Люди с таким заболеванием, как правило, сначала начинают терять кратковременную память, а потом и долговременную.

К 2050 году ожидается, что число заболевших вырастет почти на 14 миллионов. Только в Соединенных Штатах Америки подобный диагноз имеют 5,7 миллиона человек, и он является шестой по значимости причиной смертности в США.

Кстати, не так давно ученые доказали, что болезнь Альцгеймера способна передаваться от одного человека к другому. Например, в результате инфицирования. К такому выводу ученые пришли после вскрытия тел нескольких умерших с болезнью Альцгеймера людей. Всем усопшим было от 23 до 60 лет, то есть, они были достаточно молоды для старческого слабоумия. Что и навело ученых на мысль провести дополнительные анализы. В итоге оказалось, что заболевание было вызвано прионами (особым классом инфекционных агентов в виде белков в организме человека). А их человек получает от другого человека в ходе пересадки тканей или инъекций некоторых гормонов, например, гормона роста.

ВАЖНО!

Если вы заметите у себя хотя бы один из этих признаков, немедленно обратитесь к врачу. Будем надеяться, что это окажется ложной тревогой. И все же в данном случае лучше перебдеть, ведь при раннем обнаружении деменции ее развитие можно замедлить. Читайте подробнее 10 признаков надвигающейся болезни Альцгеймера.

Физическая активность помогает предотвратить развитие болезни.Фото: Олег УКЛАДОВ

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