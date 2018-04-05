2018-04-05T13:12:20+03:00
Профессии будущего

Весна идет: В Тимирязевской академии зацвели первоцветы

Нежные бутоны распустились в альпинарии лаборатории защиты растений
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: timacad.ruФото: timacad.ru

Тимирязевка встречает весну: на территории лаборатории защиты растений МСХА распустились первые подснежники, карликовые ирисы, эрантисы, крокусы и другие первоцветы. Полюбоваться нежными синими, желтыми и розовыми бутонами могут все, кто в эти дни приходит в лабораторию за саженцами плодовых деревьев и овощной рассадой. Посетители с удовольствием фотографируются на фоне ландшафтной композиции, напоминающей альпийский пейзаж.

Фото: timacad.ru

Фото: timacad.ru

– Одними из первых расцветают хионодоксы, цветки которых похожи на синие колокольчики и состоят из шести лепестков, собранных в кистевидное соцветие, — рассказывает главный агроном лаборатории Вячеслав Маслов. — У нас в альпинарии цветёт Хионодокса Форбса. Это один из видов изящного, низкорослого луковичного растения с прикорневыми листьями.

Фото: timacad.ru

Фото: timacad.ru

В лаборатории защиты растений Тимирязевской академии можно купить огурцы, рассаду томатов, перца, баклажанов, а так же ягодные кустарники и клубнику. Агрономы лаборатории выращивают лучшие сорта и гибриды Тимирязевской академии, а также других отечественных и зарубежных селекционных фирм.

Фото: timacad.ru

Фото: timacad.ru

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