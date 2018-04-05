Пенсионеры дали в долг государству

СЕГОДНЯ 15:20 2018-04-05T15:32:14+03:00

Облигации Минфин выпустил год назад. Это бумаги с государственной гарантией. Считается, что потерять вложенные в них деньги невозможно. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Именно они чаще всего покупают «народные облигации»

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Основная часть покупателей «народных» облигаций федерального займа — люди старше 60 лет. Об этом сообщило Министерство финансов. Всего россияне вложили в облигации 43 млрд руб.

Облигации Минфин выпустил год назад. Это бумаги с государственной гарантией. Считается, что потерять вложенные в них деньги невозможно. С этой точки зрения они могут стать альтернативой банковским депозитам. Что, видимо, и привлекает пенсионеров.

Минимальная сумма покупки «народных» бумаг — 30 тыс. рублей, максимальная — 15 млн руб. Они покупаются на три года. На облигации начисляется доход (он называется купонным), который составляет 6-8% годовых и выплачивается раз в полгода.

- Наша задача — сделать «народные» облигации таким же доступным и понятным для населения инструментом как банковский вклад. Важно, чтобы они были удобными и востребованными для молодых людей, — поделился планами министр финансов Антон Силуанов.

Сейчас купить "народные облигации" можно только в премиальных отделениях Сбербанка и ВТБ. Этот список планируют расширить. Возможно, к нему прибавится Почта-банк. Тогда купить облигации можно будет и в небольших населенных пунктах, где банковских премиум-офисов нет.