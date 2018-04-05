«Жалею, что соглашалась сниматься обнаженной»: Синди Кроуфорд рассказала о сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 16:30 2018-04-05T16:39:46+03:00

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Одна из самых красивых моделей 90-х Синди Кроуфорд вновь украсила обложку глянца: 52-летняя супермодель стала главной героиней майского выпуска журнала Town & Country. На волне разговоров о сексуальных домогательствах манекенщица вспомнила свой опыт обнаженных съемок и призналась, что, будь у нее второй шанс, ни за что не согласилась бы сниматься голой.

- Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься, - говорит Синди.

Кстати, именно съемки в стиле «ню» в свое время свели Синди и ее будущего мужа — Ричарда Гира. В 1988 году 22-летняя Кроуфорд снималась для журнала «Playboy». Модель приехала домой к фотографу Хербу Риттсу, чтобы вместе с ним отредактировать получившиеся снимки. И встретила там признанную звезду Голливуда Ричарда Гира, который заглянул к приятелю на огонек. Так что рассматривать свои голые фото Синди пришлось в его присутствии. Синди вспоминает, что ей тогда было очень неловко. Зато Гир влюбился в нее с первого взгляда.

Синди снова украсила обложку глянца.

Модель уверяет, что за всю ее долгую профессиональную жизнь ей ни разу не пришлось подвергнуться сексуальным домогательствам. Но теперь она тревожится за своих детей: 16-летняя Кайя и 18-летний Пресли тоже выбрали модельную карьеру.

- Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo (движение в защиту жертв сексуальных домогательств — Ред.). Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии, - признается Кроуфорд в интервью. - К счастью, сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.

Многие считают, что Пресли и Кайя вряд ли добились бы таких успехов на подиуме, не будь у них известной мамы. Синди уверяет, что она не вмешивается в карьеру детей и не влияет на их решения — разве что иногда подсказывает им что-то из своего опыта.

- Я хочу, чтобы они сами управляли своей карьерой, но к этому они пока не готовы. Сейчас они в основном просят меня подсказать им, что делать, - говорит модель. - Не хочу, чтобы они жалели о совершенных поступках. Пусть у них будет возможность сказать: "Я в этом не участвую". Дети не всегда слушают родителей, но всегда следят за их действиями. Если вы вежливы с людьми, то они учатся быть вежливыми. Вы подаете им пример.

Дочь Синди Кроуфорд, бесспорно, унаследовала красоту своей знаменитой матери.Фото: REUTERS

Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, в свои 16 — одна из самых востребованных манекенщиц: на Неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке она участвует в показах ведущих домов моды — от Шанель до Версаче. Кайя с 13 лет активно снимается для глянцевых журналов и рекламирует известные бренды. Старший сын Синди Кроуфорд – 18-летний Пресли - тоже снимается для модных журналов. Пресли настоящий красавчик, однако модельная карьера для юноши - не самоцель, он делает это скорее для развлечения.

К слову, Синди Кроуфорд не раз признавалась, что не хотела бы, чтобы её дочь становилась моделью. Самой Синди путь к успеху дался нелегко, и она не хотела бы такой же судьбы для дочки. Но после того, как 13-летнюю Кайю попросила сняться сама Донателла Версаче, Кроуфорд не смогла отказать. После этого предложения посыпались на Кайю как из рога изобилия.