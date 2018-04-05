2018-04-05T16:39:46+03:00
Звезды

«Жалею, что соглашалась сниматься обнаженной»: Синди Кроуфорд рассказала о сексуальных домогательствах

52-летняя манекенщица сравнила свой опыт с модельной карьерой своей 16-летней дочери Кайи Гербер
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
В 52 года Синди Кроуфорд по-прежнему востребованная модель.В 52 года Синди Кроуфорд по-прежнему востребованная модель.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Одна из самых красивых моделей 90-х Синди Кроуфорд вновь украсила обложку глянца: 52-летняя супермодель стала главной героиней майского выпуска журнала Town & Country. На волне разговоров о сексуальных домогательствах манекенщица вспомнила свой опыт обнаженных съемок и призналась, что, будь у нее второй шанс, ни за что не согласилась бы сниматься голой.

- Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься, - говорит Синди.

Кстати, именно съемки в стиле «ню» в свое время свели Синди и ее будущего мужа — Ричарда Гира. В 1988 году 22-летняя Кроуфорд снималась для журнала «Playboy». Модель приехала домой к фотографу Хербу Риттсу, чтобы вместе с ним отредактировать получившиеся снимки. И встретила там признанную звезду Голливуда Ричарда Гира, который заглянул к приятелю на огонек. Так что рассматривать свои голые фото Синди пришлось в его присутствии. Синди вспоминает, что ей тогда было очень неловко. Зато Гир влюбился в нее с первого взгляда.

Синди снова украсила обложку глянца.

Синди снова украсила обложку глянца.

Модель уверяет, что за всю ее долгую профессиональную жизнь ей ни разу не пришлось подвергнуться сексуальным домогательствам. Но теперь она тревожится за своих детей: 16-летняя Кайя и 18-летний Пресли тоже выбрали модельную карьеру.

- Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo (движение в защиту жертв сексуальных домогательств — Ред.). Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии, - признается Кроуфорд в интервью. - К счастью, сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.

Многие считают, что Пресли и Кайя вряд ли добились бы таких успехов на подиуме, не будь у них известной мамы. Синди уверяет, что она не вмешивается в карьеру детей и не влияет на их решения — разве что иногда подсказывает им что-то из своего опыта.

- Я хочу, чтобы они сами управляли своей карьерой, но к этому они пока не готовы. Сейчас они в основном просят меня подсказать им, что делать, - говорит модель. - Не хочу, чтобы они жалели о совершенных поступках. Пусть у них будет возможность сказать: "Я в этом не участвую". Дети не всегда слушают родителей, но всегда следят за их действиями. Если вы вежливы с людьми, то они учатся быть вежливыми. Вы подаете им пример.

Дочь Синди Кроуфорд, бесспорно, унаследовала красоту своей знаменитой матери. Фото: REUTERS

Дочь Синди Кроуфорд, бесспорно, унаследовала красоту своей знаменитой матери.Фото: REUTERS

Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, в свои 16 — одна из самых востребованных манекенщиц: на Неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке она участвует в показах ведущих домов моды — от Шанель до Версаче. Кайя с 13 лет активно снимается для глянцевых журналов и рекламирует известные бренды. Старший сын Синди Кроуфорд – 18-летний Пресли - тоже снимается для модных журналов. Пресли настоящий красавчик, однако модельная карьера для юноши - не самоцель, он делает это скорее для развлечения.

К слову, Синди Кроуфорд не раз признавалась, что не хотела бы, чтобы её дочь становилась моделью. Самой Синди путь к успеху дался нелегко, и она не хотела бы такой же судьбы для дочки. Но после того, как 13-летнюю Кайю попросила сняться сама Донателла Версаче, Кроуфорд не смогла отказать. После этого предложения посыпались на Кайю как из рога изобилия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина
Роспотребнадзор проверил сообщения о «горящем шоколаде»
Москва назвала условие признания итогов расследования по делу Скрипаля
Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля
Умер снимавший Гагарина и Хрущева фотожурналист Юрий Абрамочкин
"Я очнулась неделю назад". Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
Для защиты рыбаков от «украинских пиратов» в Азовском море создана опергруппа
Суд арестовал деньги совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых
«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль
В Турции мужчина расстрелял студентов и персонал университета, четверо убито
Порошенко анонсировал завершение АТО в Донбассе
Названа возможная причина пожара в ТЦ "Персей" в Москве
Литва засомневалась в причастности Москвы к отравлению Скрипаля
Порошенко анонсировал появление интернета "в каждом украинском селе"
Жириновский предложил Путину оценивать губернаторов по улыбкам россиян
В подмосковном Королеве полицейские спасли истекающую кровью собаку