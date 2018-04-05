Была в хорошем настроении: появилась запись последнего звонка умершей солистки The Cranberries

СЕГОДНЯ 16:59 2018-04-05T17:01:06+03:00

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В сети появилось записанное на автоответчик сообщение вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн, оставленное ею за несколько часов до смерти. Она позвонила своему другу Дэну Уэйту и оставила сообщение на автоответчике, сообщает TMZ.

По данным издания, О'Риорданн сказала, что хочет записать новую версию знаменитой песни Zombie с группой Bad Wolves. Долорес отметила, что, прослушав кавер этой песни, пришла в восторг.

«Она просто невероятная», –– сказала певица. Судя по голосу, певица была в хорошем настроении и воодушевлена новой работой, для чего собственно и прилетела в Лондон.

Через несколько часов после звонка тело 46-летней О'Риорданн было обнаружено в ее номере в отеле. Никаких следов насилия на теле не нашли, полиция назвала кончину певицы "необъяснимой", но при этом не вызывающей подозрений. До настоящего времени причина смерти Долорес О'Риорданн так и не названа.

Друзья артистки отметили, что она несколько недель пребывала в глубокой депрессии, а в 2013 году пыталась покончить с собой.В 2017 году у певицы было диагностировано биполярное расстройство. О проблемах со здоровьем у О'Риордан сообщалось еще в 2014 году после скандального инцидента с нападением на полицейских в аэропорту Шаннон.

В 1994 году Долорес вышла замуж за бывшего тур-менеджера группы Duran Duran, с которым у них родилось трое детей. Но в 2011 году она потеряла отца, впала в глубочайшую депрессию и в 2014-м рассталась с мужем. Вскоре после развода во время перелета из США в Ирландию О’Риордан напала на стюардессу - бортпроводница получила травму ноги. Певица во время задержания дралась и с сотрудниками полиции. Однако суд признал ее невиновной, так как на момент инцидента Долорес страдала от психического расстройства.

- У меня была анорексия, потом - депрессия, биполярное расстройство. Я знала, почему я ненавидела себя. Я знала, почему я хочу заставить себя исчезнуть, - рассказывала Долорес.

О’Риордан несколько лет лечилась от алкоголизма, у нее было несколько попыток покончить жизнь самоубийством. Возможно, в этот раз она попыталась вновь, но никого, кто бы мог ее спасти, не было рядом.

Близкие солистки признались, что в последние недели певицу беспокоили частые боли в спине. О’Риордан приходилось принимать большое количество обезболивающих препаратов. Именно по этой причине в прошлом году ей пришлось отменить множество концертов.

По одной из версий, после очередного приступа боли Долорес значительно преувеличила дозу обезболивающих, отчего и умерла.