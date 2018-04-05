Как пытались дискредитировать выборы и подорвать доверие к власти

СЕГОДНЯ 19:30 2018-04-05T19:31:06+03:00

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О том, какие технологии применялись в отношении выборов на пресс-конференции в ТАСС рассказали директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян и политолог Андрей Манойло.

Представленный ими доклад – это сведенные воедино мнения, оценки, интервью большого круга российских экспертов.

- Внешние оппоненты генерировали мощную компанию, которая началась задолго до выборов - достаточно вспомнить скандал вокруг олимпийцев. Давление на политическую, экономическую, культурную элиту России, на избирателей имела одну цель: с помощью разных технологий снизить интерес к выборам, посеять разочарование, снизить электоральную поддержку главного кандидата – Владимира Владимировича Путина, - сообщил Алексей Мартынов.

Кроме запрета россиянам использовать государственную символику на Олимпиаде, в докладе отмечаются и другие действия западных политтехнологов. Это и «Кремлёвский список» и вброс в СМИ о потерях России в Сирии, и «кокаиновая атака на российских дипломатов» в Аргентине. Апофеозом же кампании против российской власти, по мнению авторов доклада, стало «дело Скрипаля».

Политологи уверены, что те, кто проектировал эти атаки, ошиблись в размерах и степени патриотического консенсуса после 2014 года и не просчитали выверенную реакцию российских властей.

Попытки повлиять на исход голосования и последующие общественно-политические процессы в России составители доклада условно разделили на внешние и внутренние по применяемым инструментами и каналам информирования. Но подходы и цели у этих направлений тесно связаны.

- Результаты выборов показали: наши оппоненты, несмотря на беспрецедентные усилия и финансирование своей задачи не решили и результата не достигли. Из чего можно сделать вывод: уровень экспертизы западных «мозговых центров» в отношении России крайне низок, - заключил Алексей Мартынов.

Как известно, Владимир Путин, получил поддержку 76,69% избирателей. А явка на выборы составила 67,5%. Однако те механизмы, попытки дискредитации российской власти на этом не прекратятся, - уверен Армен Гаспарян.

- Например, Леонид Порошенко на днях делает заявление о том, чтобы решать вопросы по Донбассу без участия России, - отметил Армен Гаспарян, - Теперь мы слышим заявления о том, что чудовищные вещи творятся внутри страны, происходит всяческое подавление инакомыслия. Абсолютно уверен, что все это будет усиливаться, и долбить оппоненты будут в одну точку: российская власть нелигитимна, народ сделал неправильный выбор. А после Дня Победы, 10-11 мая мы обязательно услышим заявления западных политиков о нашей с вами рабской сущности и неумении понять суть демократии и западные ценности.

На примере дела Скрипаля Андрей Манойло оценил силу действия технологий против России: западному сообществу и политикам не нужны аргументы – они готовы верить информации из интернета.

- Во многом мы не всегда вовремя даем ответ, потому что в те моменты, когда надо действовать, наши министерства и ведомства пребывают в состоянии долгих колебаний, а очень многие и вовсе надеются, что проблема «сама рассосется», - поделился мнением Андрей Манойло,- Поэтому должна быть система по противодействию операциям информационной войны. И пока эта система не будет создана, пока не появится оперативный орган, способный мгновенно реагировать на любую атаку и вброс, вряд ли мы в этой борьбе одержим объективную, сокрушительную победу. Но представление такого рода доклада – первый шаг на пути создания этой системы. Очень надеюсь, что наша инициатива получит развитие.