Иосиф Кобзон снова придет на Радио "Комсомольская правда" с песнями Великой Победы
В субботу, 28 апреля, в 14 часов мск в студии Радио "Комсомольская правда" пройдет запись очередной программы "Поем песни Великой Победы вместе с Иосифом Кобзоном".
Впервые эта передача вышла у нас в эфир накануне 9 мая 2008-го и продолжалась... два часа! Нынче - юбилейная встреча.
Как всегда, народный артист СССР "работает" в нашем эфире под минусовую фонограмму - то есть, с использованием музыкального сопровождения, а голос звучит, что называется, "живьем". И это добавляет эмоций - как самому исполнителю, так и слушателям, зрителям. (Мы обычно записываем эту программу еще и на видео)
В репертуаре великого певца, как правило - не только фронтовые песни, времен Великой Отечественной - знаменитая "Землянка", песенка фронтового шофера... Часто Иосиф Давыдович исполняет песни Булата Окуджавы, Олега Газманова, своего аккомпаниатора Алексея Евсюкова...
А какие произведения вы бы хотели услышать на этот раз? Мы специально решили обратиться к вам, уважаемые читатели, а в числе вас наверняка много и наших радиослушателей, - заранее, чтобы наш гость смог учесть ваши просьбы при формировании репертуара для передачи.
Ждем ваших заявок!
Вы также можете прислать свои вопросы для Иосифа Давыдовича - он вам обязательно ответит. Вот адрес: gamov@kp.ru.
А в эфир "Поем песни Великой Победы вместе с Иосифом Кобзоном", как всегда, выйдет накануне 9 мая, точное время сообщим дополнительно.
Иосиф Кобзон приехал в "Комсомольскую правду" исполнить песни Победы.Каждый год, накануне 9 Мая знаменитый певец исполняет Песни победы в прямом эфире Радио "КП"