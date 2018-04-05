Иосиф Кобзон снова придет на Радио "Комсомольская правда" с песнями Великой Победы

СЕГОДНЯ 08:45 2018-04-05T08:46:37+03:00

Как всегда, народный артист СССР "работает" в нашем эфире под минусовую фонограмму - то есть, с использованием музыкального сопровождения, а голос звучит, что называется, "живьем" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это будет юбилейная - уже десятая по счету передача нашего патриотического цикла с участием великого певца

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В субботу, 28 апреля, в 14 часов мск в студии Радио "Комсомольская правда" пройдет запись очередной программы "Поем песни Великой Победы вместе с Иосифом Кобзоном".

Впервые эта передача вышла у нас в эфир накануне 9 мая 2008-го и продолжалась... два часа! Нынче - юбилейная встреча.

Как всегда, народный артист СССР "работает" в нашем эфире под минусовую фонограмму - то есть, с использованием музыкального сопровождения, а голос звучит, что называется, "живьем". И это добавляет эмоций - как самому исполнителю, так и слушателям, зрителям. (Мы обычно записываем эту программу еще и на видео)

В репертуаре великого певца, как правило - не только фронтовые песни, времен Великой Отечественной - знаменитая "Землянка", песенка фронтового шофера... Часто Иосиф Давыдович исполняет песни Булата Окуджавы, Олега Газманова, своего аккомпаниатора Алексея Евсюкова...

А какие произведения вы бы хотели услышать на этот раз? Мы специально решили обратиться к вам, уважаемые читатели, а в числе вас наверняка много и наших радиослушателей, - заранее, чтобы наш гость смог учесть ваши просьбы при формировании репертуара для передачи.

Ждем ваших заявок!

Вы также можете прислать свои вопросы для Иосифа Давыдовича - он вам обязательно ответит. Вот адрес: gamov@kp.ru.

А в эфир "Поем песни Великой Победы вместе с Иосифом Кобзоном", как всегда, выйдет накануне 9 мая, точное время сообщим дополнительно.