«Взрослые люди сказкам о вине России не верят» — Лавров

СЕГОДНЯ 12:30 2018-04-05T12:32:55+03:00

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В четверг прошла Московская конференция по международной безопасности. Одним из главный участников был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Речь зашла об итогах недавней сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, где обсуждалось скандальное «дело о химатаке в Солсбери». Напомним, месяц назад в этом городе неким нервно-паралитическим ядом были отравлены английский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в чем Лондон огульно обвинил Россию.

— Вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования против нас выдвигают голословные обвинения. Это и инцидент в Солсбери, и целый ряд других ситуаций — от химических атак в Сирии до якобы влияния на выборы в США и референдум в Каталонии, — подчеркнул Лавров. — В известной книге Льюиса Кэррола королева требует сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушать вердикт присяжных: виновен или не виновен. Но Кэррол все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Недавняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят.

Действительно, днем ранее, 4 апреля, почти половина стран-членов ОЗХО не поддержала попытки Запада провести «расследование» без какого-либо участия РФ.

— Мы к такой совместной работе готовы, что в очередной раз подчеркнул президент Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Анкару, — напомнил Лавров. — Мы хотим установить истину, настаиваем на предметном и ответственном расследовании («дела Скрипалей» — Ред.) в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Заданные нами на основе этой конвенции вопросы игнорировать не получится, что и показала недавняя сессии ОЗХО.

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