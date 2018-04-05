2018-04-05T13:57:50+03:00
Экономика

Россия и Италия: на пути к «экономике доверия»

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с президентом Ассоциации «Познаём Евразию», председателем Совета директоров Банка «Интеза», профессором Антонио Фаллико
Поделиться:
На фото: президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель Совета директоров Банка «Интеза», профессор Антонио ФалликоНа фото: президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель Совета директоров Банка «Интеза», профессор Антонио Фаллико
Изменить размер текста:

Стороны обсудили развитие российско-итальянского диалога в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), темой которого станет «Экономика доверия». Также был определен формат участия двух стран в подготовке и проведении предстоящих деловых мероприятий в Австрии. Сотрудничество между Россией и Италией сохраняет положительную динамику, а также имеет серьезный потенциал для развития торгово-экономических отношений. Итальянский бизнес традиционно заинтересован в российском рынке, в том числе, в создании совместных мероприятий.

«Италия - один из стратегических партнеров России. Вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес наших стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество и его развитие. Убежден, что доверие бизнеса — это ключевой маркер в созидательном диалоге между странами», — подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году запланировано проведение следующих совместных мероприятий: круглый стол «Россия - Италия», сессия «Итальянские технологии для нового качества жизни» в рамках VI Российского форума малого и среднего предпринимательства 23 мая 2018 года. Акцент планируется сделать на технологиях из разных сфер: хранение энергии, переработка мусора, строительные технологии, возобновляемые источники энергии, в том числе проект переработки ядерных отходов. Кроме того, планируется обширная культурная и спортивная программы. Так, 25 мая 2018 года хор Туринского королевского театра «Реджо» выступит совместно с оркестром Мариинского театра в концертном зале, что подчеркнет побратимские связи Турина и Санкт-Петербурга. Роберто Баджо — легенда итальянского футбола, обладатель Премии Мира проведет мастер-класс для юных российских футболистов на ПМЭФ-2018.

На встрече обсуждался вопрос организации новых дискуссионных площадок в Европе, инициированных профессором Фаллико,I Российско-австрийский экономический диалог и Первая международная встреча в Альмдорфе.Российская сторона выразила интерес к участию и поддержке деловых мероприятий, которые пройдут в апреле в Австрии.

«Нам важна роль России в развитии международного экономического сотрудничества. Площадка ПМЭФ и другие деловые мероприятия позволяют поддерживать конструктивный диалог по перспективным направлениям на регулярной основе. Подобные мероприятия требуются, чтобы установить и консолидировать культурные и экономические отношения между странами, что очень важно для объединения усилий в части отмены антироссийских санкций», - отметил Антонио Фаллико.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Оператором мероприятия является фонд «Росконгресс» - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В России водятся новые меры пресечения для подозреваемых
Тюмень заключит соглашение о сотрудничестве с Павлодарской областью Казахстана
Песков назвал блокировку российских СМИ в соцсетях проявлением цензуры
Назван город с самыми дешевыми пасхальными куличами
Кремль высказался по делу о задержании моряков сейнера "Норд" на Украине
В Сингапуре самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за угрозы взрыва
Светлое пиво очистят от ароматизаторов и красителей
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы об инциденте в Солсбери
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы об инциденте в Солсбери
Украина призвала мировые державы запретить строительство "Северного потока-2"
Филиппинский остров Боракай закроют для туристов из-за экологических проблем
Салах, Роналду, Пике попали в список кандидатов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
Истребитель ВВС Южной Кореи врезался в гору
Кремль прокомментировал слухи о готовящемся расширении США антироссийских санкций
Названы страны, поддержавшие российское заявление в ОЗХО
Россияне смогут проводить платежи через мессенджеры
Эксперт прокомментировал возможность введения новых санкций США в отношении России
МИД России выступил с резким заявлением по поводу ареста на Украине российских моряков сейнера "Норд"
В подмосковных Мытищах телевизор насмерть придавил двухлетнюю девочку
Гаражи и бани сфотографируют с воздуха и обложат налогом
Ученые установили связь между курением и потреблением калорийной пищи
Лавров: покровители Киева закрывают глаза на саботаж минских соглашений
Отбывающий срок в США летчик Ярошенко пожаловался в Минюст страны
Капитан "Норда" переведен из больницы в изолятор временного содержания
Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в турнире UFC в России
В Японии произошло еще одно мощное извержение вулкана Симмоэ
Услуги ЖКХ за прошлый год выросли на 3,3%
В МИД сообщили, что место постпреда России в НАТО продолжит пустовать
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании