Московский стартап научился печатать на 3D-принтере диски для болидов «Формулы 1»

СЕГОДНЯ 12:56 2018-04-05T13:14:43+03:00

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В России не так много технологических новинок, которыми можно удивить инженеров «Формулы 1». Но инженерам столичного стартапа Anisoprint, который занимается разработкой технологий 3D-печати, это удалось. При конструировании гоночных автомобилей одной из ключевых задач является снижение веса болида. Российские специалисты нашли решение, которое позволяет печатать элементы силовых конструкций из высокопрочных и сверхлегких композитных материалов.

Во время 3D-печати в полимер добавляется непрерывное армирующее волокно, в результате чего получается материал, который по прочности не уступает нержавеющей стали и при этом в 2,5 раза легче алюминия.

- Технологии изготовления композитных дисков, которые использовались до этого, обладали двумя большими минусами, - объясняет гендиректор компании Anisoprint Федор Антонов. - Во-первых, они были очень дорогими, из-за чего цена автомобильных дисков начинается от 40 тысяч долларов. Во-вторых, обладали низкой ударной прочностью. Мы решили эти вопросы, создав технологию и оборудование для 3D-печати из термопластичных композитов. Наша разработка позволяет заменить металлы композитами там, где раньше это было невозможно. Мы считаем, это ноу-хау может произвести революцию в мире 3D-печати.

Российская технология может быть востребована не только в автомобильной, но и в авиационно-космической промышленности, робототехнике и других высокотехнологичных отраслях.