2018-04-05T16:56:55+03:00
Общество

Юные чтецы получили путевки в «Артек»

В Красноярске прошел региональный этап конкурса «Живая классика»
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Фото: Марина ПЕШКОВАФото: Марина ПЕШКОВА
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- Не могу поверить, что сбылась моя мечта - я еду в «Артек»! - школьница из Норильска Аня Галимьянова не скрывает эмоций. Да и не нужно!

Поездка в самый знаменитый российский детский лагерь - один из призов для победителей регионального конкурса юных чтецов «Живая классика», который завершился в Красноярске. На него приехали 164 талантливых ребят из 55 муниципалитетов Красноярского края.

Аня Гальминова из школы №13 Норильска вошла в тройку победителей. Девочка рассказывает, что добиться успеха ей помогла учеба в Школе актерского мастерства. Анна вместе с другими школьниками из Норильска благодаря фонду «Живая классика» и компании «Норникель» имела возможность два месяца бесплатно заниматься у педагогов из Москвы.

- Мастер-классы, работа в команде, подготовка к открытым урокам – всё это помогло мне справиться со страхами и увереннее чувствовать себя на сцене! - говорит школьница. - Когда узнала на региональном туре, что я в списке победителей... Как только немного прошло желание прыгать от радости, позвонила маме, она сказала: «Я, конечно, сейчас в автобусе, но… Ураааа

Любой конкурс - это, конечно, конкуренция, стремление стать первым. Но на «Живой классике» между ребятами царил дух настоящего товарищества. Аня Галимьянова рассказывает, что школьники из разных городов и поселков края искренне поддерживали друг друга.

- На районном этапе многие ребята уже были мне знакомы, мы вместе занимались в Школе актерского мастерства, с остальными познакомились на репетициях, - говорит девушка. - Мысли о том, что вокруг «соперники» мне в голову даже не приходили!

Финал всероссийского конкурса «Живая классика» пройдет в «Артеке» с 4 по 24 мая. Туда отправятся победители всех региональных этапов. Красноярский край в финале вместе Анной Галимьяновой будут представлять Петр Ромашов и Алсу Ханнанова.

КСТАТИ

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в этом году уже в седьмой раз. Ежегодно в нем принимают участие до 2,5 миллионов школьников из всех уголков России. Конкурс курирует Министерство образования и науки Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель».

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