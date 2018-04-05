Митрополит Иларион посвятил концерт погибшим в Кемерово: «Христианам смерть не страшна»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-04-05T17:23:13+03:00

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На Страстной неделе в самом большом концертном зале страны Crocus City Hall показывали монументальную ораторию «Страсти по Матфею», сочиненную главой Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом. Это знаменитое произведение владыки с 2007 года звучит на разных площадках разных стран, а режиссера Павла Лунгина эта музыка в свое время сподвигла на фильм «Дирижер».

Нынешний концерт со световым шоу, привлечением пяти хоров, оперных звезд и победителя «Голоса» иеромонаха Фотия автор посвятил памяти погибших в Кемерово. После минуты молчания хор пропел «Вечную память».

- Всякий раз, когда в нашей жизни происходит горе, когда на наших глазах умирают люди, когда люди уходят из жизни преждевременно, мы не можем не задавать себе вопрос: «Почему, за что? Почему не уберегли?». И нам, священнослужителям, часто приходится слышать вопрос: «А где же ваш Бог? Куда же ваш Бог смотрел?», - вновь озвучил митрополит Иларион вопрос, который мучает в эти дни очень многих. - В каждой смерти есть две составляющие: есть человеческий фактор, а есть Божественный помысел. И когда люди умирают смертью преждевременной или насильственной, то очень часто на виду прежде всего человеческий фактор. И мы говорим о том, что к смерти привели те или иные обстоятельства, те или иные ошибки. Или причиной смерти становится одних людей становится злая воля других людей. Но есть еще и Божественные промыслы, которые заключаются в том, что Бог даже все человеческие ошибки и все человеческие злые дела направляют к добрым последствиям. И мы, православные христиане, не сомневаемся в том, что Бог заботится обо всяком человеке и что Бог находится рядом со всяким человеком. В том числе с тем, который страдает, который умирает. И когда человек переходит в мир иной, то Бог сам его там встречает. И размещает в той обители, которую человек своей жизнью заслужил.

В Crocus City Hall прошла премьера оратории «Страсти по Матфею».

Говоря о последних земных днях жизни Христа, владыка подчеркнул, что для христиан смерть не должна быть страшной.

- Жизнь, страдания и смерть Иисуса Христа - это ответ Бога на самые главные вопросы человека. В том числе, и на те вопросы, которые мы ставим всякий раз, когда происходит трагедия и уходят невинные люди. Но мы можем спросить: «А какое отношение эта смерть имеет к нашей смерти?». Самое прямое. Потому что Христос не только умер, но и воскрес. И своим воскресением он открыл для нас путь к воскресению из мертвых. И нам, христианам, смерть не страшна. Потому что мы знаем, что смерть - это переход в вечную жизнь. И что каким бы ни был человеческий фактор того или иного человека, за порогом смерти его ждет сам Бог. И как Бог встречает душу всякого человека, который веровал в него, или невинного человека, или ребенка, или младенца, преждевременно умершего, так Бог встречает и души людей, которые имели в этой жизни возможность делать добро, исполнять его заповеди и проявить себя так, как Господь ждет от каждого человека. У каждого из нас для Бога есть свои вопросы, а у Бога для каждого из нас есть свои ответы, - заключил иерарх.

На выходе каждому зрителю вручили в подарок «Новый Завет» и «Краткий путеводитель по православной вере». Средства от концерта перечислят фонду «Линия жизни» в помощь тяжелобольным детям.