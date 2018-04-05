Российские космонавты на МКС будут имитировать греблю и "поднимать" штангу в невесомости

СЕГОДНЯ 16:05 2018-04-05T16:16:23+03:00

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Российские космонавты получат новый спортивный тренажер, имитирующий работу со штангой и греблю на байдарках. Новая разработка представляет из себя кресло с перемещающейся силовой штангой. Ее положение настраивается индивидуально под параметры космонавтов и под определенный тип физических упражнений, а нагрузка создается с помощью специальных электромоторов. С помощью тренажера космонавты смогут имитировать такие физические нагрузки как приседания со штангой, жим ногами, греблю и жим штанги, рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Игорь Даляев.

“Тренажер обеспечивает максимальное приближение условий и ощущений от тренировки к земным. С помощью таких тренажеров космонавт сможет выполнять упражнения для нагрузки всех необходимых участков мышц”, - говорит Даляев.

Устройство планируется отправить к космической станции в 2020 году.

Это не первый тренажер на МКС. Сейчас там имеется беговая дорожка и велотренажер. Космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС, публикует в своем Instagram видео с работой на “космических” тренажерах. В последнем ролике, опубликованном 4 апреля, он показал тренировку на беговой дорожке.