2018-04-05T16:16:23+03:00
Наука

Российские космонавты на МКС будут имитировать греблю и "поднимать" штангу в невесомости

Тренажёры нужны, что поддерживать себя в хорошей физической форме
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Космонавт Антон Шкаплеров на беговой дорожке.Космонавт Антон Шкаплеров на беговой дорожке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Российские космонавты получат новый спортивный тренажер, имитирующий работу со штангой и греблю на байдарках. Новая разработка представляет из себя кресло с перемещающейся силовой штангой. Ее положение настраивается индивидуально под параметры космонавтов и под определенный тип физических упражнений, а нагрузка создается с помощью специальных электромоторов. С помощью тренажера космонавты смогут имитировать такие физические нагрузки как приседания со штангой, жим ногами, греблю и жим штанги, рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Игорь Даляев.

“Тренажер обеспечивает максимальное приближение условий и ощущений от тренировки к земным. С помощью таких тренажеров космонавт сможет выполнять упражнения для нагрузки всех необходимых участков мышц”, - говорит Даляев.

Устройство планируется отправить к космической станции в 2020 году.

Это не первый тренажер на МКС. Сейчас там имеется беговая дорожка и велотренажер. Космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС, публикует в своем Instagram видео с работой на “космических” тренажерах. В последнем ролике, опубликованном 4 апреля, он показал тренировку на беговой дорожке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина
Роспотребнадзор проверил сообщения о «горящем шоколаде»
Москва назвала условие признания итогов расследования по делу Скрипаля
Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля
Умер снимавший Гагарина и Хрущева фотожурналист Юрий Абрамочкин
"Я очнулась неделю назад". Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
Для защиты рыбаков от «украинских пиратов» в Азовском море создана опергруппа
Суд арестовал деньги совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых
«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль
В Турции мужчина расстрелял студентов и персонал университета, четверо убито
Порошенко анонсировал завершение АТО в Донбассе
Названа возможная причина пожара в ТЦ "Персей" в Москве
Литва засомневалась в причастности Москвы к отравлению Скрипаля
Порошенко анонсировал появление интернета "в каждом украинском селе"
Жириновский предложил Путину оценивать губернаторов по улыбкам россиян
В подмосковном Королеве полицейские спасли истекающую кровью собаку