Бесконтактное управление и изогнутый экран: чем собирается удивить Apple в новом iPhone

СЕГОДНЯ 16:10 2018-04-05T16:21:15+03:00

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Компания Apple работает над созданием изогнутого дисплея и технологией бесконтактного управления в новом iPhone. Экран разрабатываемой модели может получить инновационную форму - его середина окажется по глубине ниже, чем края. Изменения коснутся и управления гаджетом: инженеры Apple работают над созданием настройки команд смартфона жестами. По задумке, iPhone должен отслеживать движение пальцев пользователя и решать задачи в соответствии с его запросами, сообщает Bloomberg в своем исследовательском отчете.

Уточняется, что аналогичные датчики для распознавания жестов в своих смартфонах уже использует компания Samsung. Новая функция будет работать по принципу, аналогичному Face ID. Реализовать новую технологию планируется в течение ближайших двух лет. Правда, в самой Apple информацию Bloomberg не подтвердили.

Ранее сообщалось, что Apple работает над созданием MicroLED-дисплея собственного производства. Его особенность в том, что для работы ему не нужна подсветка. Каждый пиксель излучает свет сам.