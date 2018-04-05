Аэрофлот и МГЮА подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-образовательных и общественных проектов

СЕГОДНЯ 16:30 2018-04-05T16:56:55+03:00

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Сегодня во время проведения Московского юридического форума состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве. Оно было подписано заместителем генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимиром Александровым и ректором «Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Виктором Блажеевым. Церемония прошла в зале ученого совета МГЮА.

Церемония прошла в зале ученого совета МГЮА. Условиями соглашения предусмотрено сотрудничество между Аэрофлотом и МГЮА по вопросам проведения совместных общественных и научно-образовательных мероприятий. Значимыми направлениями станет возможность прохождения студентами МГЮА практики в Аэрофлоте, формирование на базе Университета программ дополнительного профессионального образования для работников Аэрофлота, а также мероприятия по трудоустройству выпускников Университета в крупнейшую российскую авиакомпанию. Кроме того, стороны планируют организовать взаимообмен аналитическими и справочными материалами, в том числе информацией о практике применения законодательства в области авиации, для дальнейшего использования в образовательной и научной деятельности.

«Аэрофлот придает особое значение вопросам кадрового состава. Сегодняшнее образование должно учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества авиакомпании с одним из ведущих вузов страны, нацеленным на обеспечение подготовки востребованных на рынке труда авиационной отрасли юристов высочайшего уровня. Более того, мы надеемся, что МГЮА сможет стать площадкой для широких научных исследований в области права от узкоспециализированного законодательства об авиации, до гражданско-правового регулирования воздушных перевозок», - отметил Владимир Александров.