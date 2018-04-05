Новая корона «Мисс Россия» цвета российского флага и самая дорогая в мире

СЕГОДНЯ 16:20 2018-04-05T17:39:42+03:00

В Москве представили уникальное ювелирное изделие ценой в один миллион долларов

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в Москве пройдет конкурс «Мисс Россия- 2018» - 14 апреля в концертном зале «Барвиха» 50 красавиц сразятся за титул и корону. Впервые за много лет эту самую корону решили заменить на новую. Этот шедевр ювелирного искусства по заказу администрации шоу создавали ювелиры бренда Mercury в Италии.

То, как будет выглядеть корона - а это именно корона, а не диадема, как прежде - обсуждалось многие месяцы. На проект и изготовление ушло более года. Из чего она сделана? Из белого золота высокой пробы, жемчуга, сапфиров, рубинов и, конечно, бриллиантов. Цвет камней был выбран не случайно: белый, синий, красный - символично подобраны под цвета российского флага.

На проект и изготовление новой короны ушло более года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Ларисы Тихоновой, директора конкурса «Мисс Россия», количество драгоценных камней подсчитать сложно, проще указать их достоинство:

- бриллианты - 42 карата;

- рубины - 58 каратов;

- сапфиры - 68 каратов.

Жемчужин же больше 200.

- Сколько стоит новая корона?

- Точно оценить сложно, - объяснила директор шоу. - Но не меньше миллиона долларов (примерная стоимость предыдущей короны, которая считается самой дорогой наградой конкурсов красоты в мире , - Ред.).

Директор конкурса "Мисс Россия" Лариса Тихонова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что же будет с прежней короной (украшение сменяло обладательниц с 2010 года, - ред.)? - поинтересовалась «Комсомолка».

- Мы с ней не расстанемся - корона останется у нас в дирекции на почётном месте, - говорит Тихонова.

В конце презентации Полина Попова, действующая «Мисс Россия», ответила на вопрос журналистов, почему она попала лишь в «Топ-10», а не победила на шоу «Мисс Мира-2017»?

Обладательница титула "Мисс Россия 2017" Полина Попова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Там выбирают страну, а не девушку, - заявила 22-летняя блондинка. - На самом деле победительница (20-летняя Мануши Чхилар из Индии, - ред.) очень достойная и за неё стоит порадоваться.

Победительница конкурса "Мисс мира 2017" Мануши Чхилар из Индии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор конкурса поспешила выразить другое мнение:

- Не согласна. Это субъективное мнение Полины. Я не первый год посещаю конкурсы и все-таки считаю, что выбирают именно девушку, - сказала Лариса Тихонова.

- Что делать тем, что хочет увидеть шоу «Мисс Россия-2018»?

- По принципиальным соображениям попасть на конкурс по билетам невозможно. Наш проект некоммерческий и никогда им не был, - объяснила директор конкурса Лариса Тихонова. - Мы распространяем билеты только среди партнеров и друзей конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия-2017» Полина Попова: Я два года не ем мяса, но от бабушкиных пирогов отказаться не могу

21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга еще не успела привыкнуть к короне «Мисс Россия -2017», а ее уже разрывают на интервью, шоу и прямые эфиры. «Комсомолка» оказалась в числе первых, кому удалось лично поговорить с красавицей. (подробности)

«Мисс Россия-2017» Полина Попова варит фирменные супы, говорит на китайском и мечтает стать журналисткой

В интеллектуальном конкурсе ведущие поинтересовались у Полины, что должно быть в девушке помимо красоты. Та заявила: «Доброе сердце и красивая улыбка». И этот ответ покорил жюри. К слову, среди судей была землячка Поповой – «Мисс Россия-2015» и «Вице-мисс Вселенная-2016» София Никитчук. Не исключено, что это также добавило очков Поле. (подробности)