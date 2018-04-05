Чубайс и Жириновский поговорили о нанотехнологиях как либерал с либералом

СЕГОДНЯ 18:30 2018-04-05T18:32:28+03:00

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В среду экскурсию по выставке провел глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. В группе экскурсантов были вице-спикер нижней палаты, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, другие парламентарии. Но самым заинтересованным оказался глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Чубайс рассказал, что после того, как в 2007 году государство выделило 130 млрд рублей на развитие российской нанотехнологической индустрии, в стране построено 95 предприятий, где работают 38 тысяч высококлассных специалистов. За 10 лет выручка этих компаний составила 1,4 трлн рублей, налоговые отчисления превысили 100 млрд рублей. Более чем на 200 млрд рублей продукции экспортировано за рубеж. Принадлежащими РОСНАНО компаниями вложено в научно-исследовательские работы 38 млрд рублей. По итогам 2017 года РОСНАНО планирует впервые выплатить государству дивиденды.

Генеральный директор компании «Метаклэй» Сергей Штепа презентует свою продукцию Анатолию Чубайсу. Автор фото: Георгий МАКАРОВ

Парламентариям показали настоящую солнечную панель, которую производят на заводе «Хевел» в Чувашии. Разработка российских ученых из Санкт-Петербурга позволила этим панелям войти в тройку лучших в мире по эффективности – КПД без малого 22%. В России уже действует 16 солнечных станций общей мощностью более 400 МВт. Литий-ионные аккумуляторные батареи компании «Лиотех-инновации» из Новосибирска прямо сейчас испытываются на десятках троллейбусов 23 маршрута в Санкт-Петербурге: часть своего пути, например, в новые районы города, они могут пройти автономно от контактной сети.

На стенде «НЭВЗ-Керамикс» неподдельный интерес вызвала наноструктурированная бронекерамика, по своей прочности почти не уступающая алмазам. Ею собираются оснащать новейший российский танк «Армата». Керамическая броня для защиты бойцов не только легче традиционной, но и прочнее, способна выдержать попадание пули любого стрелкового оружия. Следы от пуль это доказывали. И эта же компания производит без преувеличения вечные протезы тазобедренных и коленных суставов, вставки в спинные позвонки, материал для зубных протезов. Рулоны и коробки с углепластиком компании «Препрег» оказались составными частями для «черных» крыльев в авиации и другой, применяемой в оборонной промышленности, а потому секретной продукции. Из углепластика же изготовлен первый в мире катамаран, который, как надеется Чубайс, станет предвестником очередной технологической революции в судостроении.

Но больше всего Владимира Жириновского тронули две человеческие истории, рассказанные Чубайсом. Технологический предприниматель Сергей Штепа в 2010 году предложил создать на принадлежащей ему территории, в чистом поле, в маленьком городке Карачев Брянской области сверхсовременный завод по производству наносиликатов и полимерных композиций. Вложились поровну: 500 млн рублей нашел Штепа, столько же выделило РОСНАНО. Специалистов собирали со всей страны, одного переманили даже из Германии. Сейчас на предприятии работает 250 человек. Компания «Метаклэй» является ключевым партнером «Газпрома» по поставке изоляции для труб большого диаметра, продает продукции на 10 млрд рублей в год. Полностью выбила с российского рынка Borealis – австрийскую компанию мирового уровня. Недавно РОСНАНО вышло из состава акционеров этого завода с большой выгодой для себя.

Идея создания нанопружины - результат встречи генерального директора НПЦ «Пружина» Владимира Кутергина с доктором технических наук Олегом Шавриным. Автор фото: Георгий МАКАРОВ

А еще Чубайс рассказал про «дедушку-изобретателя из Ижевска» Владимира Кутергина, который предложил сделать пружину для железнодорожной и автомобильной техники, способную выдержать десять миллион циклов сжатия и расширения. То есть она в десять раз прочнее обычных. «Мы были еще начинающими нанотехнологами, поэтому ему поверили. Построили маленький заводик. Потом года три носились по всему рынку, предлагая взять хоть кому-нибудь. Почти совсем отчаялись, пока не договорились с Тихвинским вагоностроительным заводом», - поделился историей успеха Чубайс. Сейчас эти пружины используются, например, в поездах «Ласточка», которые ездят по Московскому центральному кольцу. Долю в этом заводе РОСНАНО тоже выгодно продало.

«Мы подошли к рубежу, когда нам есть чем гордиться. Стоят совершенно новые 95 заводов. Новые материалы, новые двигатели, механизмы для развития нашей экономики создаются, мозги лучших инженеров работают, - делился с журналистами своими впечатлениями от увиденного Владимир Жириновский. - Ни один наш талантливый человек не должен оказаться без внимания государства, в том числе через РОСНАНО, которое должно заметить эти таланты, подхватить, внедрить в производство. Мы должны чувствовать, что идем вровень с любыми другими странами. Нам есть чем гордиться, мы можем догнать и перегнать и создать то новое, чего нет у других стран мира».

«Есть один руководитель фракции, который всегда приходит на все наши мероприятия в Думе. Врубается в тематику, высказывается, предложения вносит. Это Владимир Вольфович Жириновский, - не остался в долгу Анатолий Чубайс. - До конца не знаю, почему это происходит. Может быть, потому что вы либерал, и я либерал, вы демократ и я демократ? Но на самом деле, есть вещи поважнее, чем партийные предпочтения. Они называются - страна и государство».