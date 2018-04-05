Баскетболист заработал 1 миллион долларов, сыграв 2 минуты в матче НБА

СЕГОДНЯ 19:04 2018-04-05T19:08:43+03:00

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Канадский баскетболист Келли Олиник в очередной игре стал богаче на 1 миллион долларов. Он отыграл, по всем правилам, без проблем 23 минуты на площадке за свой клуб "Майами Хит" против "Атланты Хоукс". Олиник набрал 19 очков, его клуб победил 115:86. Но!

Перед матчем на счету баскетболиста было 1 698 минут в нынешнем сезоне. А согласно условиям контракта он получал 1 миллион долларов в том случае, если проведет 1 700 минут на паркете за свою команду. Таким образом, буквально на 2-й минуте матча он стал богаче на миллион долларов.

- Ужин, напитки, пиво — все за его счет. Все это за его счет. Я собираюсь выставить ему счет за все, - сказал после матча главный тренер "Майами" Эрик Споэльстра.

26-летний канадец прошлым летом подписал контракт со своим клубом. Согласно ему, Олиник заработает 50 миллионов долларов, сообщает ESPN.