РГАУ-МСХА будет готовить агрономов для органического сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 20:15 2018-04-05T20:19:45+03:00

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Органические продукты завоевывают все большую популярность, ведь люди все чаще начинают задумываться: что они едят, и как это влияет на здоровье и долголетие. 8-я Международная выставка экопродукции ЭкоГородЭкспо Весна-2018, завершившая накануне свою работу в Москве, выявила две главные задачи отрасли производства экопродуктов. Первая - необходимо и дальше продвигать идею экопотребления в массы. И вторая — потребность в подготовке грамотных специалистов-агрономов для органического сельского хозяйства. Сейчас производители испытывают острый дефицит таких кадров.

Органическое сельское хозяйство ведется с минимальным применением синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок. Таким образом снижается воздействие на окружающую среду, а продукты производятся экологически чистыми. Сегодня крупные холдинги и хозяйства России вполне могут справиться с освоением новой технологии и выращивать на своих полях органическую продукцию. Однако главная проблема кроется в нехватке кадров: традиционная система обучения агрономов не справляется с этой задачей.

В Европе магазины экопродуктов можно встретить на каждом шагу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учитывая важность проблемы, Тимирязевская академия начнет готовить профессионалов, специализирующихся именно на органическом сельском хозяйстве. Во время конференции ЭкоГородЭкспо Весна-2018 председатель Союза органического земледелия Сергей Коршунов и проректор по науке и инновационному развитию Тимирязевской академии Сергей Белопухов договорились о проведении обучающих семинаров для студентов Тимирязевки и Калужского филиала.

Участники форума также предложили руководству РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева организовать подготовку кадров по направлению «Органическое сельское хозяйство» на базе Калужского филиала Тимирязевки, используя местные экофермы в виде площадки для студенческой практики.