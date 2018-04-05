2018-04-05T20:19:45+03:00
Профессии будущего

РГАУ-МСХА будет готовить агрономов для органического сельского хозяйства

Производители экопродукции испытывают острую нужду в профессиональных кадрах
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Потребители все чаще выбирают полезные для здоровья органические продукты.Потребители все чаще выбирают полезные для здоровья органические продукты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Органические продукты завоевывают все большую популярность, ведь люди все чаще начинают задумываться: что они едят, и как это влияет на здоровье и долголетие. 8-я Международная выставка экопродукции ЭкоГородЭкспо Весна-2018, завершившая накануне свою работу в Москве, выявила две главные задачи отрасли производства экопродуктов. Первая - необходимо и дальше продвигать идею экопотребления в массы. И вторая — потребность в подготовке грамотных специалистов-агрономов для органического сельского хозяйства. Сейчас производители испытывают острый дефицит таких кадров.

Органическое сельское хозяйство ведется с минимальным применением синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок. Таким образом снижается воздействие на окружающую среду, а продукты производятся экологически чистыми. Сегодня крупные холдинги и хозяйства России вполне могут справиться с освоением новой технологии и выращивать на своих полях органическую продукцию. Однако главная проблема кроется в нехватке кадров: традиционная система обучения агрономов не справляется с этой задачей.

В Европе магазины экопродуктов можно встретить на каждом шагу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе магазины экопродуктов можно встретить на каждом шагу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учитывая важность проблемы, Тимирязевская академия начнет готовить профессионалов, специализирующихся именно на органическом сельском хозяйстве. Во время конференции ЭкоГородЭкспо Весна-2018 председатель Союза органического земледелия Сергей Коршунов и проректор по науке и инновационному развитию Тимирязевской академии Сергей Белопухов договорились о проведении обучающих семинаров для студентов Тимирязевки и Калужского филиала.

Участники форума также предложили руководству РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева организовать подготовку кадров по направлению «Органическое сельское хозяйство» на базе Калужского филиала Тимирязевки, используя местные экофермы в виде площадки для студенческой практики.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Француз Ляказетт выйдет в атаке лондонского "Арсенала" на игру против ЦСКА
Муса и Вернблум начнут матч Арсенал - ЦСКА в атаке армейцев
Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Валерий Газзаев: "Шансы у ЦСКА есть, "Арсенал" сейчас не тот, что раньше"
Путин обсудил с врио главы Кемеровской области развитие региона
Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Госдеп отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях
Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце
Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Россией
Посол США в РФ отметил важность задачи стабилизации российско-американских отношений
В Москве арестовали водителя, протащившего на двери сотрудника ГИБДД
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ