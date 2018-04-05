Москва призвала Лондон открыть для всех итоги расследования по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 21:50 2018-04-05T21:52:26+03:00

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О СЕРГЕЕ СКРИПАЛЕ

Это его выбор, он решил жить здесь, в Великобритании. С точки зрения российского государства у России нет проблем с ним. Он был приговорен к заключению, провел несколько лет в тюрьме, а далее он стал как любой другой гражданин, он чист.

О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ

Я на самом деле рад. Я уверен, что однажды Юлия вернется в Москву, где у нее квартира и работа. Она довольно состоятельная женщина. Нет никаких проблем, если Скрипали решат вернуться в Россию.

О РАССЛЕДОВАНИИ ИНЦИДЕНТА В СОЛСБЕРИ

Без согласия Великобритании другие члены Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогут узнать результаты миссии этой организации. Поэтому мы призываем Лондон обнародовать результаты, когда они получат их. Мы хотим прозрачности и мы хотим международного участия в этом так называемом расследовании. Конечно, мы были бы рады, если бы там были россияне, мы были бы рады видеть там и другие страны, не только из НАТО или ЕС...

Мы сказали, что хотим увидеть улики по делу Скрипаля. Некоторые государства были не очень довольны этим. 15 стран были против свободного доступа к информации и сотрудничеству в расследовании применения химического оружия. В первую очередь это были члены ЕС и НАТО. Шесть государств поддержали нас и 17 членов ОЗХО воздержались. Это говорит о том, что воздержавшиеся были под очень сильным давлением стран первой группы. По сути, получается: 23 страны против 15. Среди этих 23 - все государства Латинской Америки, Африки, а также Азии (за исключением двух). Вот что британцы называют «позицией всего мира».

КСТАТИ

Британцы нашли, где русские сделали отраву! Но это не точно...

Казалось бы, что после заявления директора британской химлаборатории «Портон-Даун» о том, что они не могут установить место производства вещества, отравившего Сергея Скрипаля, вся эта антироссийская истерия должна была сойти на нет. Однако в Лондоне такие мелочи не смущают мастеров внешней политики, которые успевают «перековываться» буквально на ходу (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с дочерью экс-шпиона Юлией

В четверг, 5 апреля, появилась информация о том, что племянница бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль пообщалась по телефону с Юлией Скрипаль, которая так же, как и ее отец, пострадала в результате инцидента в городе Солсбери. Во всяком случае, так утверждает сама Виктория. Она даже передала журналистам запись разговора. Однако ее подлинность пока не подтверждена (подробности)