2018-04-05T23:42:14+03:00
Общество

Не стало Ирины Токмаковой

Детская писательница и переводчица ушла на 90-м году жизни
Ирина ЛИСОВА
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Ирина Токмакова в 2002 году. Фото Татьяны Балашовой (ИТАР-ТАСС).Ирина Токмакова в 2002 году. Фото Татьяны Балашовой (ИТАР-ТАСС).
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Кажется, что Ирина Токмакова всегда была в детской литературе. Со своими стихами, прозой, переводами.

Все мы с раннего детства помним эти строки:

«Ночью темень. Ночью тишь.

Рыбка, рыбка, где ты спишь?»,

«Мне грустно — я лежу больной,

Вот новый катер заводной,

А в деревне — лошади...»

«Ложка — это ложка,

Ложкой суп едят.

Кошка — это кошка,

У кошки семь котят…»

Ее стихи, простые, теплые, ласковые, росли, словно деревья… И вот, вырос целый лес: переводы, проза, стихотворения. Книги, тексты остались, а человека уже нет.

Ирина Токмакова скончалась в Москве на 90-м году жизни. Печальную новость сообщила внучка писательницы Лидия Токмакова: «Бабушки не стало сегодня днем»

Она родилась 3 марта 1929 года в семье инженера-электротехника и детского врача, заведующей «Дома подкидышей». Стихи писала с детства. Закончила школу с золотой медалью. После окончания филологического факультета МГУ, поступила в аспирантуру по общему и сравнительному языкознанию и работала переводчиком.

Однажды в Россию приехал шведский энергетик Боргквист. Он подарил Токмаковой книжку детских песенок на шведском языке. Она перевела их для своего сына, но муж отнес переводы в издательство, и вскоре они вышли в виде книги.

А затем увидела свет и первая книга собственных стихотворений для детей «Деревья». Позже появилась проза: «Аля, Кляксич и буква «А»», «Может, нуль не виноват?», «Счастливо, Ивушкин!»

В ее переводах многие знают «Алису в волшебной стране» («Алиса в стране чудес» - прим. ред.) Л. Кэролла, «Ветер в ивах» К. Грэма, «Винни-Пух и его друзья» А. А. Милна, истории о муми-троллях Туве Янсон, Питере Пэне Дж. Барри, сказку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С. Лагерлеф и многие другие произведения зарубежной литературы для детей. В том числе переводы из шотландской народной поэзии.

За книгу «Счастливого пути!» она стала лауреатом Государственной премии России за произведения для детей и юношества. Ирина Токмакова также является лауреатом Российской литературной премии имени Александра Грина.

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