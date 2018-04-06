Как справиться со страхом замужества и обрести счастье

СЕГОДНЯ 01:51 2018-04-06T02:04:34+03:00

Наш постоянный автор рассказала печальную историю о том, как ее подруга так и не вышла замуж

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Подруга Лера отменила свадьбу. Ресторан уже был оплачен, платья куплены, а жених собирался счастливо жить с ней до самой смерти. Но за неделю до торжества что-то пошло не так... Друзья расстроены, родня в шоке, и только мама несостоявшейся невесты довольна: ей жених не понравился сразу.

Круговорот Сереж

Мы познакомились с Лерой в парке лет десять назад. Она выгуливала страшного лохматого пса по кличке Сережа.

- Почему Сережа? - стало любопытно мне. - А не Шарик, например.

- Бывший парень после расставания подарил, - улыбнулась она. - Звали его Сергей, поэтому собаку я так же назвала. Круговорот Сереж в моей жизни...

Лера работала бухгалтером в крупной компании, обладала отличным чувством юмора и соблазнительной фигурой. Не везло ей только с мужчинами. Стоило одному из них пригласить ее на свидание, как ему устраивалось целое испытание: допросы с пристрастием о государственном устройстве ЮАР, тест на знание этикета, задушевные беседы о квантовой физике.

- Как-то раз я встречалась с приятным мужчиной, - рассказывала в качестве примера она. - С виду нормальный. Но как только зашел разговор о литературе, он вынул из сумки замусоленную книженцию «Возвращение орков. Последняя кровь». Влюбленность как рукой сняло.

Подобные истории случались почти каждую неделю. Интересные и симпатичные мужчины внезапно оказывались обладателями каких-то тайных пороков, с которыми Лера ну никак ужиться не могла. Один, например, пел в караоке песни Ольги Бузовой наизусть, другой ел арбуз с хлебом, третий попросил разрешения называть ее Неймаром, потому что был футбольным фанатом.

- Я так и представила: мы занимаемся сексом, а он кричит мне: «Неймар! Гол!» - жаловалась она подругам.

Все они одинаковые

Но даже если попадался во всех отношениях прекрасный мужчина, Лера не оставляла ему никаких шансов. Однажды, например, пригласила кавалера в кафе, которое находилось на расстоянии 150 километров от Москвы, а когда тот запротестовал, перестала отвечать на звонки.

Ее мама - учительница литературы - подобные поступки не осуждала. «Не можешь смириться с его плохим вкусом или недостатком ума, найди другого», - говорила она.

Она сама именно это и сделала, когда бросила мужа из-за его привычки курить в туалете и пренебрегать ежедневным душем. Терпела целых пять лет, а потом собрала вещи и ушла к маме. О Лерином отце она обычно вспоминала вскользь, называя его неудачником, слабаком и пустомелей. Лера не могла возразить, ведь родители развелись, когда она была совсем маленькой.

Все попытки Лериной родительницы снова устроить личную жизнь закончились ничем, периодически она возвращалась вечером в слезах и пила успокоительное. Лере не нужно было ничего объяснять, она быстро усвоила: все мужики - коварные соблазнители, подонки и лгуны. Доверять можно только себе и надеяться в этом мире не на кого.

Шоколадная судьба

В двадцать пять она чудом потеряла девственность, выпив лишнего на вечеринке, а в тридцать два твердо решила выйти замуж. Она уже поняла, что подсознательно боится серьезных отношений и постаралась эту проблему решить. Правда, для этого пошла не к психологу и не на сайт знакомств, а в... магазин электроники. Мысленно задала вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы найти мужа?» и не глядя вытащила коробочку с диском из груды кинофильмов со скидками. Ей выпала картина «Шоколад», что было стопроцентным указанием верного пути. С тех пор Лера обедала только в кафе с этим названием, ожидая встречи с принцем. Ну или по крайней мере с системным администратором.

Саша оказался учителем рисования, не слишком красивым, не слишком умным, но очень покладистым и с собственной квартирой. А главное - Лера не сомневалась в том, что это была Судьба. Однако перед самой свадьбой ее нервы не выдержали.

- Это был роман от безысходности, - говорила она уже после бегства из-под венца. - Я чувствовала себя женщиной, которая пришла в магазин купить платье кораллового цвета, а там было только розовое. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Но чувство неудовлетворенности осталось. Да и мама сразу сказала мне: «Это не твой мужчина». Может, и правда не мой? С одной стороны, я боюсь выходить замуж, с другой - не хочу остаться одна.

Несмотря на расторжение помолвки, Саша и Лера все еще встречаются, несостоявшийся муж дал ей время подумать и предложил для начала пожить вместе, не расписываясь.

Может, оно и правильно. Дай-то бог, все у них получится.

А у вас почему отношения не складывались?