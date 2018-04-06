Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком

СЕГОДНЯ 10:27 2018-04-06T10:40:55+03:00

Если предположения о беременности Лопез подтвердятся, то это будет третий ребенок для певицы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Современные поп-дивы, кажется, готовы поспорить с законами природы и рожать детей и в 50 лет. Дженифер Лопес, правда, к этому круглой даты еще не подобралась, ей всего 48, но мамой она собирается стать уже скоро. Репортеры застукали ее и ее возлюбленного Алекса Родригеса, выходящими из медицинского центра акушерства в Сенчури-Сити на окраине Лос-Анджелеса.

При этом на звезде была надета мешковатая одежда, которую она в последнее время надевает для появления на публике все чаще. К слову, на одном из снимков из недавней фотосессии звезды для журнала Harper's Bazaar также заметен чуть округлившийся живот.

jlo I got this... ...and so do you!!!!

К тому же, чуть раньше пресса писала о том, что Дженнифер и Алекс вместе обзавелись недвижимостью. Пара приобрела пентхаус стоимостью 15,3 миллиона долларов в Нью-Йорке, а 5 апреля телекомпания NBC объявила о закрытии сериала «Оттенки синего» с участием Джей Ло. Мол, у певицы появились личные обстоятельства и она больше не может продолжать съемки.

Если предположения о беременности Лопез подтвердятся, то это будет третий ребенок для певицы. Напомним, Дженнифер уже воспитывает 10-летних двойняшек Максимилиана Дэвида и Эмму Мерибел от третьего супруга, певца Марк Энтони. Пара была в браке с 2004 по 2014 год. С Алексом Родригесом Лопез начала встречаться в марте 2017 года. У бейсболиста также есть двое детей. Со своей женой Алекс развелся в 2008 году.

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В этом году Джей Ло исполнилось 48, казалось бы, голос рассудка все-таки должен звучат громче, но нет. Познакомившись в начале этого года с 42-летнем бейсболистом Алексом Родригесом, певица почти сразу нырнула в роман с головой. Подруги говорили, он же бабник, продюсеры предупреждают, ей нужен брачный контракт, и вообще он с ней ради поднятия свою имиджа, но Джей не слушает никого. (подробности)