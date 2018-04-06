2018-04-06T12:24:06+03:00
Звезды

Эвелина Бледанс воссоединилась с бывшим мужем

Экс-супруги с размахом отпраздновали 6-летие общего сына
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Поклонники, увидев счастливые фотографии воссоединенной семьи, тут же предположили, что, может, для них еще не все потеряноПоклонники, увидев счастливые фотографии воссоединенной семьи, тут же предположили, что, может, для них еще не все потеряноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сколько общественность не клеймила бывшего супруга Эвелины Бледанс за то, что он оставил супругу с больным ребенком на руках, сама актриса зла на мужа не держит. Как-то в интервью она призналась, что у них с экс-мужем прекрасные отношения и она постарается сохранить их хотя ради общего сына. На днях бывшая семья, например, собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения сына Семена. Мальчику исполнилось 6 лет.

Поклонники, увидев счастливые фотографии воссоединенной семьи, тут же предположили, что, может, для них еще не все потеряно. Тем более, что на празднике не присутствовали «вторые половинки» Бледанс и Семина, что фанаты также сочли «добрым знаком»

Но пока никаких официальных заявлений от Бледанс не поступало, хоть она до последнего и говорила в своих многочисленных интервью, что с удовольствием бы вернула все назад. Хотя бы может быть после того, как в ее жизни появился новый мужчина, актриса изменила свое мнение. Она уже познакомила бизнесмена Сергея Демчева со своим сыном, и он быстро нашел с мальчиком общий язык.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Опрос: Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников
Захарова назвала странной ситуацию с домашними животными Скрипаля
Волонтеров привлекут к уходу за объектами культурного наследия
«Очень жаль, но будем искать альтернативу»: Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России
В Москве открылся Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
В Москве задержали женщину, продававшую грудного сына за 20 тысяч долларов
Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество медицинских услуг
Словакия не намерена портить отношения с Россией из-за истерик Лондона по делу Скрипаля
Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников
Бабич опроверг хранение химоружия в лаборатории в Шиханах
Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018
Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал