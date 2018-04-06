Эвелина Бледанс воссоединилась с бывшим мужем

СЕГОДНЯ 12:21 2018-04-06T12:24:06+03:00

Поклонники, увидев счастливые фотографии воссоединенной семьи, тут же предположили, что, может, для них еще не все потеряно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Сколько общественность не клеймила бывшего супруга Эвелины Бледанс за то, что он оставил супругу с больным ребенком на руках, сама актриса зла на мужа не держит. Как-то в интервью она призналась, что у них с экс-мужем прекрасные отношения и она постарается сохранить их хотя ради общего сына. На днях бывшая семья, например, собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения сына Семена. Мальчику исполнилось 6 лет.

Поклонники, увидев счастливые фотографии воссоединенной семьи, тут же предположили, что, может, для них еще не все потеряно. Тем более, что на празднике не присутствовали «вторые половинки» Бледанс и Семина, что фанаты также сочли «добрым знаком»

Но пока никаких официальных заявлений от Бледанс не поступало, хоть она до последнего и говорила в своих многочисленных интервью, что с удовольствием бы вернула все назад. Хотя бы может быть после того, как в ее жизни появился новый мужчина, актриса изменила свое мнение. Она уже познакомила бизнесмена Сергея Демчева со своим сыном, и он быстро нашел с мальчиком общий язык.