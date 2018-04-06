2018-04-06T13:30:48+03:00
Звезды

Слишком бешеный график: Колин Фаррелл лёг в реабилитационный центр, чтобы снова не начать принимать наркотики

Актер держался 12 лет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В последний раз Колин был в реабилитационном центре в 2005 годуВ последний раз Колин был в реабилитационном центре в 2005 годуФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Если верить самому Колину, то целых три года были вычеркнуты из его жизни из-за постоянных запоев. Актер был способен выпить до 40 бутылок пива за раз, после чего заснуть на заднем сиденье собственной машины. Во время съемок фильма Оливера Стоуна «Александр» он пьяным свалился с лестницы и сломал колено, а затем неприличным поведением вынудил партнершу Анджелину Джоли перебраться в другой отель. Кроме того, Колин успел напугать местных жителей беспрерывными пьянками и привычкой снимать штаны на публике. Его партнер по «Спецназу Города ангелов» Сэмюэл Л. Джексон как-то вспоминал: «Каждый день мы видели, как его машина неспешно, зигзагами въезжает на стоянку перед съемочной площадкой. К ней подбегали два рабочих и помогали актеру выйти, потому что сам он выбраться не мог. Его вносили в трейлер. Но когда режиссер командовал: «Мотор!», Колин работал на все сто. Только каждые три минуты он просил перекур, потому что иначе он начинал вставлять в реплики крепкие словечки».

Потом в жизнь Фаррелла пришли наркотики.

«После очередного провала я лег в реабилитационный центр лечиться от наркозависимости. Моя болезнь не давала мне двигаться, сниматься и растить сына. Психотерапия, общество незнакомых людей, которые страдают, как я, их дружба и поддержка – все это мне помогло. Я вышел здоровым человеком», – вспоминал Фаррелл тот период в 2005 году. Возвращение в большой Голливуд тогда далось ему непросто, и он не хочет повторять это вновь. Поэтому сейчас Колин Фаррелл решил сам лечь в реабилитационный центр в Уикенберге, штат Аризона испугавшись, что он снова может вернуться к пагубным привычкам после 12 лет трезвости. Профилактическое лечение обойдётся Фарреллу недёшево — $36 тыс. в месяц, сообщает The Sun.

Мысль о том, что он снова хочет вернуться к наркотикам возникла у него после того, как он почувствовал, что сильно устал. Напряженный съемочный график сильно вымотал звезду. Фаррелл снялся в трёх фильмах, которые шли один за другим, и ему захотелось расслабиться. Поэтому, пока не произошло непоправимое, артист решил обратиться за помощью.

"Фаррелл настолько чётко осознаёт, что он наркоман, что чувствует, что может снова начать употреблять. Ещё неделя, и он мог бы сорваться», - пишет издание.

В последний раз Колин был в реабилитационном центре в 2005 году после съёмок фильма "Полиция Майами". В прошлогоднем интервью актёр признался, что до сих пор пытается загладить свою вину перед теми людьми, которым он причинил боль в тот период времени.

«Я бы ничего не изменил в прошлом, потому что тогда бы я не оказался здесь. Но было время, когда я причинял боль людям, которых хотел бы сейчас вернуть. Но уже не могу. Всё, что я могу сделать, это стать лучше и учиться на своих ошибках", - говорил он.

Напомним, у Колина Фаррелла есть двое сыновей, рожденных от разных женщин: 14-летний Джеймс Патрейг и восьмилетний Генри Тадеуш. Актер был женат лишь однажды. Его избранницей тогда стала актриса Амелия Уорнер. Брак продлился всего четыре месяца.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
"Комсомольская правда" вошла в пятерку лучших радио страны
Клименко рассказал, какой мессенджер может заменить Telegram в случае блокировки
Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию
Опрос: 4% россиян верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018
Ученые: голодание продлевает жизнь
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон освобожден под залог
Экс-глава ОЗХО назвал слишком поспешными выводы Британии по делу Скрипаля
Овечкин вышел на пятое место по числу голов за один клуб за всю историю НХЛ
Рособрнадзор прекратил действие лицензий еще двух вузов
Дворкович: кабмин обсудит ответные пошлины к США во второй половине апреля
В Мали по время обстрела погибли два миротворца ООН
Украинские самолеты Ан-148 и Ан-26 заменят российскими Ил
Росавиация с тревогой ждет возобновления воздушного сообщения с Египтом
Опрос: Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников
Путин провел Макроном телефонный разговор
Захарова назвала странной ситуацию с домашними животными Скрипаля
Волонтеров привлекут к уходу за объектами культурного наследия
«Очень жаль, но будем искать альтернативу»: Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России
В Москве открылся Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
В Москве задержали женщину, продававшую грудного сына за 20 тысяч долларов
Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество медицинских услуг
Словакия не намерена портить отношения с Россией из-за истерик Лондона по делу Скрипаля
Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников
Бабич опроверг хранение химоружия в лаборатории в Шиханах
Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018
Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал