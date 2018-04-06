Слишком бешеный график: Колин Фаррелл лёг в реабилитационный центр, чтобы снова не начать принимать наркотики

СЕГОДНЯ 13:28 2018-04-06T13:30:48+03:00

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Если верить самому Колину, то целых три года были вычеркнуты из его жизни из-за постоянных запоев. Актер был способен выпить до 40 бутылок пива за раз, после чего заснуть на заднем сиденье собственной машины. Во время съемок фильма Оливера Стоуна «Александр» он пьяным свалился с лестницы и сломал колено, а затем неприличным поведением вынудил партнершу Анджелину Джоли перебраться в другой отель. Кроме того, Колин успел напугать местных жителей беспрерывными пьянками и привычкой снимать штаны на публике. Его партнер по «Спецназу Города ангелов» Сэмюэл Л. Джексон как-то вспоминал: «Каждый день мы видели, как его машина неспешно, зигзагами въезжает на стоянку перед съемочной площадкой. К ней подбегали два рабочих и помогали актеру выйти, потому что сам он выбраться не мог. Его вносили в трейлер. Но когда режиссер командовал: «Мотор!», Колин работал на все сто. Только каждые три минуты он просил перекур, потому что иначе он начинал вставлять в реплики крепкие словечки».

Потом в жизнь Фаррелла пришли наркотики.

«После очередного провала я лег в реабилитационный центр лечиться от наркозависимости. Моя болезнь не давала мне двигаться, сниматься и растить сына. Психотерапия, общество незнакомых людей, которые страдают, как я, их дружба и поддержка – все это мне помогло. Я вышел здоровым человеком», – вспоминал Фаррелл тот период в 2005 году. Возвращение в большой Голливуд тогда далось ему непросто, и он не хочет повторять это вновь. Поэтому сейчас Колин Фаррелл решил сам лечь в реабилитационный центр в Уикенберге, штат Аризона испугавшись, что он снова может вернуться к пагубным привычкам после 12 лет трезвости. Профилактическое лечение обойдётся Фарреллу недёшево — $36 тыс. в месяц, сообщает The Sun.

Мысль о том, что он снова хочет вернуться к наркотикам возникла у него после того, как он почувствовал, что сильно устал. Напряженный съемочный график сильно вымотал звезду. Фаррелл снялся в трёх фильмах, которые шли один за другим, и ему захотелось расслабиться. Поэтому, пока не произошло непоправимое, артист решил обратиться за помощью.

"Фаррелл настолько чётко осознаёт, что он наркоман, что чувствует, что может снова начать употреблять. Ещё неделя, и он мог бы сорваться», - пишет издание.

В последний раз Колин был в реабилитационном центре в 2005 году после съёмок фильма "Полиция Майами". В прошлогоднем интервью актёр признался, что до сих пор пытается загладить свою вину перед теми людьми, которым он причинил боль в тот период времени.

«Я бы ничего не изменил в прошлом, потому что тогда бы я не оказался здесь. Но было время, когда я причинял боль людям, которых хотел бы сейчас вернуть. Но уже не могу. Всё, что я могу сделать, это стать лучше и учиться на своих ошибках", - говорил он.

Напомним, у Колина Фаррелла есть двое сыновей, рожденных от разных женщин: 14-летний Джеймс Патрейг и восьмилетний Генри Тадеуш. Актер был женат лишь однажды. Его избранницей тогда стала актриса Амелия Уорнер. Брак продлился всего четыре месяца.