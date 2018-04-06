Александр Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с британцем Энтони Джошуа

СЕГОДНЯ 10:50 2018-04-06T10:56:29+03:00

Боксер из Великобритании не имеет права ни с кем драться кроме российского спортсмена

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 апреля, было официально объявлено, что росийский боксер Александр Поветкин стал официально обязательным претендентом на чемпионский бой в тяжелом весе с британцем Энтони Джошуа. Они оспорят высшую награду WBA в своей весовой категории. Об этом заявили глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

- Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры, - написал Рябинский у себя в Твиттере.

Напомним, что в прошлую субботу, 31 марта, Поветкин в Кардиффе нокаутировал в пятом раунде другого британца - Дэвида Прайса. Он защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. А Джошуа, в свою очередь, победил новозеландца Паркера.

Ранее стало известно, что британскому боксеру, которого Поветкин отправил в нокаут, наложили 40 швов на лицо.