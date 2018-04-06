На юго-востоке Москвы иномарка влетела на пешеходном переходе в людей

СЕГОДНЯ 12:59 2018-04-06T13:19:19+03:00

С места аварии госпитализировали двух женщин, одна из них в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

В Москве водитель на бешеной скорости сбил двух человек. ДТП произошло сегодня утром на юго-востоке Москвы - напротив дома 2 по Рязанскому проспекту.

- Напротив «Ашана» пешеходный переход со светофором, - рассказал «КП» один из очевидцев аварии. - Загорелся зеленый, машины притормозили, люди пошли и вдруг появилась иномарка, которая на скорости двигалась в левом ряду, но потом резко пошла вправо.

«Киа» сбила нескольких пешеходов и остановилась, врезавшись в бордюр.

- В результате ранены две женщины, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления ГИБДД. - Обе госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Водитель иномарки задержан. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина трезв. По крайней мере, без первичных признаков алкогольного или наркотического опьянения.

- По словам водителя, он не успел сбросить скорость, потому что сломались тормоза, - говорит источник. - Мужчина отправлен на медосвидетельствование, а техническое состояние машины будут проверять эксперты.