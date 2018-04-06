"Какого черта, скучно!": Трамп публично выкинул листок с речью о налогах

СЕГОДНЯ 13:10 2018-04-06T13:17:48+03:00

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Дональд Трамп всегда славился своим презрительным отношением к рутине и обыденности. Серые будни он, как правило, скрашивал длинноногими красотками, вечеринками, скандалами и прочим эпатажем. Не изменят себе он и будучи президентом США.

Во время своего выступления в штате Западная Вергиния, посвящённого налогам, американский лидер не выдержал и выбросил заготовленный доклад. Он швырнул листы в воздух и демонстративно развел руками. Позже Трамп объяснил свой поступок тем, что текст был скучным.

- Я должен был это сказать, это заняло бы несколько минут, но какого черта, это же так скучно. Я прочитал первый абзац и сказал себе: это скучно, — пояснил глава Белого дома.

Восстание главы государства против серости и канцелярита вызвало бурю аплодисментов среди присутствующих.

Вместо "скучных" монологов Трамп решил поговорить о реально волнующих общество проблемах - нелегальной иммиграции и обмане избирателей. По его словам, в штате Калифорния во время выборов один избиратель нередко голосует несколько раз. Все эти вопросы так или иначе поднимались во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

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