2018-04-06T16:03:18+03:00
Общество

Геннадий Онищенко: Думая на Cвятую Пасху о душе и разговляясь, не надо сразу съедать то, что недоедали 40 дней

Такое предупреждение экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 8 апреля, православные всего мира будут отмечать Светлую Пасху. В этот день закончится 40-дневный Великий Пост, который начался еще 19 февраля... Эти важные события мы обсудили с академиком Российской Академии медицинских наук, первым замом председателя Комитета Госдумы по науке и образованию...

- Геннадий Григорьевич, знаю вас как человека воцерковленного. Я был свидетелем того, как вы окунались в прорубь на Крещение. Знаю, что вы тоже соблюдаете Великий пост. Приближается праздник Светлой Пасхи. Я тоже человек крещеный, и для меня этот день связан с детством, с родителями, которых нет, со всем самым приятным...

- Действительно, Пасха впереди, сегодня Великая пятница. А это - день, когда мы должны вспоминать святые спасительные страсти Господа Иисуса Христа. Потому что именно в этот день, в ночь с четверга на пятницу его арестовали…

- Говоря по-светски, скажем так.

- Да. Он знал об этом, тем не менее, осмысленно пошел на страдания, когда глумились над ним, когда его оплевывали, избивали, насмехались и так далее... Поэтому сегодня день, когда все полностью воздерживаются от пищи. Понятно, если для этого есть душевное устремление и состояние здоровья позволяет. Потому что полное воздержание от пищи – это большое испытание для организма, тем более для тех людей, которые выходят из длительного, самого строгого поста.

- Дайте советы людям, как выйти просветленными и богатыми душой.

- Советы духовные и душевные будут давать отцы Святой церкви. Я думаю, что на ночном богослужении, которое пройдет с субботы на воскресенье, наш Святейший Патриарх произнесет проникновенные слова, которые соответствуют этому дню.

А сейчас нам нужно готовиться к тому, что сегодня и завтра у нас будут самые ответственные дни, когда мы окончательно завершаем то воздержание, которое было на протяжении более 40 дней.

Я думаю, что плоть у всех, кто соблюдал пост, пришла в то состояние, когда не мешает душе поразмыслить над своими прегрешениями, покаяться. Понятно, что у нас есть свои обряды. И на праздник мы разговляемся куличами и пасхами, которые готовятся загодя.

- И яйца покрасили.

- Все это должно быть освящено. Но не надо забывать соблюсти все условия хранения блюд, особенно пасхи, которая готовится из творожной массы.

- А какой температурный режим должен быть?

- Если пасха изготовлена по всем канонам, лучше ее хранить при низкой температуре, в морозильных камерах. Так, я думаю, большинство из наших сограждан делает.

Яйца покрашенные… Лучше это делать не современными, завезенными из Китая красками непонятного происхождения, а естественным путем, как это делали наши мамы и бабушки – луковой шелухой. Так есть полная гарантия, что все это будет качественно и безопасно. Для детей это праздник, и важно, чтоб не случилось отравлений.

Всех нас ждут праздники. Я всем желаю разговеться. Тем, кто держал пост, надо не торопиться, не сразу восполнять все то, что было за 40 дней недоедено, а очень спокойно и медленно входить в привычный для нас режим питания.

Тем более что у нас есть необходимость восстановить свои жизненные силы после долгой зимы, и это будет как раз очень кстати.

А в следующую после Пасхи неделю – помянуть своих близких усопших, это уже будет их день, когда мы должны будем им воздать должное. Так что - всех поздравляю с предстоящим великим и самым главным для православных христиан праздником Пасхи.

- Ну, и какие-то пожелания православным?

- Пожелание, чтобы тот длительный пост, который вы держали, ради чего вы держали, - чтобы все это сбылось, чтобы в последующей жизни соблюдали все те требования и все то, ради чего Он пришел в этот мир, воплотившись в человеческого сына, дал нам пример, страдал и ушел от нас к своему Отцу. Чтобы в меру своих сил, возможностей следовали тому нравственному Примеру, который Он преподнес.

Геннадий Онищенко: как правильно выйти из Великого Поста и отметить Пасху

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