Москва заставила Лондон передать отчет об анализе отравы Скрипаля

СЕГОДНЯ 15:45 2018-04-06T16:00:42+03:00

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Расследование отравления бывшего военного разведчика и его дочери в Солсбери продолжается. Россия наконец-то начала постепенно переходить в наступление в развернувшейся информационной войне по этому делу, отбросив навязанную нам роль «оправдывающейся стороны». В четверг это продемонстрировало заседание Совета безопасности ООН, созванное по инициативе РФ, где наш представитель Василий Небензя «задал жару» и Великобритании, и стоящим за ее спиной США.

- Вот эти комиксы (презентация британского МИД для иностранных дипломатов. - Ред.) выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely («с большой долей вероятности». - Ред.). Надо полагать, что этот же неопровержимый документ Мэй демонстрировала своим коллегам по ЕС, многие из которых приняли это как убедительное свидетельство вины России, - заявил Небензя на заседании Совбеза. - Посмотрите на этот позор. Полемика с этими шестигранниками оскорбляет разум. Как нужно не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим?

Союзники России - Китай и Казахстан - не поддержали Великобританию в Совбезе. Представитель Пекина попросил «избежать политизации и усиления международной напряженности», заметив, что необходимо «отказаться от менталитета холодной войны». В итоге Великобритания согласилась передать Москве отчеты об анализе отравляющего вещества, использовавшегося против Скрипалей. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе.

Параллельно с заседанием Совбеза произошло еще одно важное событие, непосредственно связанное с судьбой жертв инцидента в Солсбери. МИД Великобритании передал в российское посольство ноту с информацией о здоровье Юлии Скрипаль. В ней говорится, что Юлия «способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться предложением» о предоставлении доступа российского консула к ней. Пока реакция Юлии не известна.

После того как месяц назад бывшего агента вместе с дочерью доставили в больницу, его животные остались без присмотраФото: REUTERS

ЖЕРТВЫ

А зверюшки погибли...

Но убийцей питомцев в доме Скрипаля стал вовсе не таинственный газ. Покушение на Сергея Скрипаля принесло проблемы не только ему, но и его домашним животным. После того как месяц назад бывшего агента вместе с дочерью доставили в больницу, его животные остались без присмотра, так как в дом Скрипаля полиция никого не пускала. В результате, по данным газеты The Daily Mirror, две морские свинки скончались от голода, а черного персидского кота по кличке Нэш Ван Дрейк усыпили. Оказывается, он находился в состоянии жуткого стресса и «из сострадания» его лишили жизни.

Новость уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - «убрали важных свидетелей». А на самом деле, это действительно «важные свидетели» , раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля...»

ИЩИ-СВИЩИ

Из Ясенева в Шиханы

В Британии никак не могут отыскать место, где мог быть произведен смертельный яд

Британские СМИ продолжают радовать новыми «сливами» о том, как Россия производит химическое оружие. Если в четверг газеты писали, что вещество, отравившее Скрипалей, было изготовлено в «секретной лаборатории в московском районе Ясенево», то в пятницу «Таймс», как обычно, со ссылкой на анонимные источники, нашла уже другую «фабрику смерти». Новый адрес - лаборатория Государственного НИИ органической химии и технологии в Шиханах в Саратовской области. Эта версия как и предыдущие основана на мифических данных разведки, в которых Шиханы сравниваются с лабораторией Портон-Даун. В МИ-6 считают, что именно в этом городе Саратовской области в течение последних десяти лет испытывался тот самый боевой состав, отравивший Скрипалей. Однако бывший глава госкомиссии по химразоружению, а ныне полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что в в лаборатории в Шиханах никогда не складировалось химическое оружие.

В Британии никак не могут отыскать место, где мог быть произведен смертельный ядФото: REUTERS

В ТЕМУ

Рано обвинять Россию, считает финский депутат и полицейский

Депутат финского парламента от правой партии «Истинные финны» взглянул на «дело Скрипаля» с точки зрения профессионального полицейского.

Том Эрик Пакален работал оперативником в криминальной полиции Хельсинки с 1990 года, в том числе в отделе по борьбе с наркоторговлей. С 2011 года он депутат финского парламента от второй крупнейшей политической партии «Истинные финны», член комитета по международным отношениям.

- Хочу сразу прояснить два момента: я не думаю, что Россия стоит за отравлением в Солсбери. Если ее вина будет объективно и уверенно доказана, то я поддержу такие санкции, - написал депутат в своем блоге в онлайн-издании «Ууси Суоми».

- Почему я не верю в виновность России? Во-первых, у нее нет мотива, - считает он, отметив бесполезность отсидевшего и обмененного двойного агента Скрипаля. - Во-вторых, не верю, что Россия ввязалась бы в заварушку, которая четко указывает в ее направлении и наверняка вызовет серьезные последствия. Они бы устроили убийство при ограблении или автокатастрофу. Точечное отравление нервно-паралитическим газом- это как оставить в теле пулю с автографом, а рядом - удостоверение военного разведчика.

Депутат уверен: на таком уровне, если хотят убить, выживших не бывает. «А Скрипаль все еще жив. Так против него применили боевое отравляющее вещество или его самопальную копию?» - задается вопросом Пакален. И развивает мысль: «Кто бы ни стоял за этим делом, он сделал все, чтобы следы вели к русским».

По мнению полицейского, такое развитие событий выгодно погрязшей в «брекзите» Великобритании. Или заинтересованной в расширении антироссийских санкций Украине.

- Вряд ли речь идет о государстве, там хватает своих игроков, - написал депутат, оговорившись, что он опять-таки никого конкретно не обвиняет. - Чтобы обвинять, надо расследовать дело. Пока что предоставленные факты о вине России меня не убеждают.

Хельсинки.

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