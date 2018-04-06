2018-04-06T16:26:40+03:00
Общество

Суд: информация о схемах уклонения от уплаты налогов попала под запрет

Сообщается, что Прокуратура ЦАО города Москвы выявила целый ряд сайтов и видеороликов, в которых была информация о "направленных на обход законодательства" схемах занижения налогооблагаемой базы
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Суд признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, осуществлявшейся налоговым оптимизатором, основателем ликвидированной по суду Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым. Соответствующее решение 5 апреля вынес Хамовнический районный суд города Москвы, который постановил включить сайты Сивкова в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора, передает корреспондент из зала суда.

Фактически признано, что развернутая Сивковым пропаганда методов уклонения от уплаты налогов является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и подпадает под действие закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

С иском в суд обратилась Прокуратура ЦАО города Москвы, которая провела мониторинг сети Интернет и выявила целый ряд сайтов и видеороликов на YоuTube, в которых содержалась информация о "направленных на обход законодательства" схемах занижения налогооблагаемой базы. Их использование, говорится в обращении, "образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний".

В частности, надзорное ведомство указывает на недопустимую с точки зрения закона тему запланированных Евгением Сивковым в 2018 году семинаров - "Обзор схем, позволяющих добиться минимальных налогов и процентов за снятие наличных с законно заработанных денег. Что противопоставить "обналу". Компьютерная программа "Интеллектуальная система налогового консультирования "Сивков НК", обращает внимание прокуратура, рекомендует предпринимателям "выдавать часть зарплаты и премий под видом денег за представительские расходы" и не платить с этих сумм страховые взносы.

По данным прокуратуры, Сивков также активно призывает "использовать схемы искусственного дробления бизнеса", на незаконность которых неоднократно указывалось в судебной практике.

Сивков представлял информацию о способах занижения налогооблагаемой базы "в виде законных схем, однозначно дающих конкурентные преимущества перед другими, а также при использовании которой экономия на налогах составляет до 70%", подчеркивается в заявлении в суд. При этом мониторинг сайтов налогового консультанта выявил, что вход на них свободный и не требует предварительной регистрации, а возможность копирования материалов ничем не ограничена.

Широкое распространение недостоверной информации в целях уклонения от уплаты налогов, заключила прокуратура, направлено "на нарушение целостности публичного правопорядка", подрывает "основы конституционного строя" - нарушает ст. 57 Конституции РФ, представляет "реальную угрозу как для государства, так и для налогоплательщиков".

Ранее на уголовную составляющую в деятельности налогового консультанта обратила внимание и СРО Ассоциация "Содружество". 23 марта этого года правление организации исключило Евгения Сивкова из своих рядов за нарушение закона "Об аудиторской деятельности" и кодекса профессиональной этики аудиторов России.

Дословно с ТАСС http://tass.ru/ekonomika/5099601

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