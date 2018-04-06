Из-за плохих отзывов населения чиновника могут уволить

СЕГОДНЯ 16:20 2018-04-06T17:52:48+03:00

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Собственно, правила эти существуют с 2012 года, но они станут жестче. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому руководителей федеральных и муниципальных госструктур можно будет даже снимать с должности, если население низко оценит качество их работы.

Оценку можно будет дать всеми возможными способами: по телефону, с помощью терминала в месте оказания услуги, на сайте организации. Для этого на всех официальных сайтах рекомендовано предусмотреть специальную форму для оценки. Если такой формы пока еще нет — тоже не беда. Оценку можно поставить на едином портале госуслуг или на сайте «ваш контроль» (vashkontrol.ru). Чиновник обязан не только сообщить гражданину, что тот имеет право его, чиновника, оценить, но и проинформировать, каким образом наиболее подручно это сделать.

Оценка выставляется по 5 «предметам». Скорость предоставления услуги, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудника, комфортность ожидания и, наконец, доступность информации собственно о том, как получить услугу. Система 5-балльная, как в школе. Потом выводится средний балл. Можно написать и краткое сопроводительное письмо: что понравилось, кому персональное «спасибо». Или наоборот. А чиновник в течение 10 дней должен отреагировать на отзыв: мол, все учли, исправимся.

По этим оценкам автоматически будет формироваться показатель эффективности работы руководителя подразделения. Ежеквартально. Если показатель систематически низкий, то руководство вышестоящей организации может такого начальника даже уволить.