Чтобы сотрудники ГИБДД не брали взяток, им на грудь вешают видеорегистраторы

СЕГОДНЯ 15:46 2018-06-05T16:07:01+03:00

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Столичные водители, нарушившие правила дорожного движения и решившие откупиться, рискуют теперь угодить на оперативное видео МВД (а взятка, как известно, это уже уголовное преступление). С некоторых пор сотрудники ГИБДД, которые дежурят на дорогах, стали носить видеорегистраторы. И не в кармане, как хотелось бы, а на груди. Устройство работает без передышки. И снимает все, что видит. Расчет идет на то, чтобы инспектора не брали взяток.

Устройство небольшое - размером со спичечный коробок. Отключать его можно только во время обеда или, например, посещения туалета.

Некоторые пользователи соцсетей уже шутят над этой новостью и фантазируют, как сотрудник ГАИ, увидевший денежные купюры, предлагает водителю пройти с ним. Только не на пост, а в туалет.

«Но, правда, это будет непросто, - пишут юмористы, - потому что кабинок в Москве раз-два и обчелся».

Как сообщили «КП» в городском управлении ГИБДД, видеорегистраторы у сотрудников их ведомства появились полтора года назад, однако далеко не у всех. В январе прошлого года было закуплено около тысячи устройств. В этом году ожидается очередная закупка.

ДОСЛОВНО

«Камерами видеонаблюдения будут оснащены все подразделения. С таким механизмом меняется мировоззрение сотрудников и они понимают, как нужно себя вести. Могу сказать, что за прошлый год было задержано 125 водителей за попытку дачи сотрудникам взятки, это как при несении службы на дороге, так и при сдаче экзаменов и регистрации транспорта. Из этих 125 задержанных на 117 человек возбуждены уголовные дела. Инспектора понимают, что с них спросят, так как ведется запись на регистратор. И они предупреждают об этом водителей, мол, их действия могут расцениваться как дача взятка. Но, к сожалению, не все это понимают. Я лично хотел бы обратиться к водителям с просьбой не провоцировать инспекторов ГИБДД на дорогах Москвы и не подставлять самих себя».

Начальник Управления ГИБДД по городу Москве Виктор Коваленко в интервью ТАСС 5 июня 2018 года.