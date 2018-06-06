2018-06-07T01:42:00+03:00
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Вышла третья серия «Возвращение в Простоквашино»

В ней герои спасаются от плохого настроения и дождей [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Увидела свет третья серия "Нового Простоквашино".Увидела свет третья серия "Нового Простоквашино".Фото: YouTube
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Новую серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино» можно посмотреть на официальных страницах «Союзмультфильма»: в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», на YouTub-канале.

Новое Простоквашино - 3 серия - "Сезон дождей".

Третья серия называется «Сезон дождей» - актуально для прохладного начала лета. Герои спасают коров от депрессии, в которую те впали из-за мрачной погоды, а заодно веселятся сами. Один из рецептов хорошего настроения - исправить погоду, разрисовав коровник под Карибы. Каждый веселится как может: к примеру, кот Матроскин напевает Гарика Сукачева «А за окошком месяц май», Шарик развлекается фокусами...

За два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма. Продолжение легендарного советского мультфильма возглавило топ самых популярных ремейков.

В начале июня объявлены итоги голосования жюри и народного голосования премии «Мультимир - 2018». Сериал «Союзмультфильма» «Возвращение в Простоквашино» стал призером в нескольких номинаций: «Лучший российский анимационный сериал», «Лучший герой российского анимационного фильма» (Кот Матроскин), «Лучший голос российского анимационного фильма» (Юлия Меньшова. Она озвучила маму дяди Федора), «Лучшая 2-D графика российского анимационного фильма».

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Собственно, на премьеру первой серии реинкарнации знаменитого мультика сорокалетней давности «Трое из Простоквашино» я забрел из педагогического интереса. Для детишек (да и для взрослых) конца 70-х – начала 80-х простоквашинские мультфильмы «по Успенскому» - стали кладезем новой образовательной стратегии. Сами вдумайтесь: первоклассник по имени дядя (!) Федор – то есть он уже обладает некоторым авторитетом – едет в деревню, где хозяйство ведут кот и пес. Папа с мамой остаются в городе. Они доверяют своему мальчику. Переписываются с ним и изредка навещают. Ну это же караул, товарищи! Куда смотрит соцзащита? Где педагогический коллектив из школы, за которой закреплена деревенька Простоквашино? За разношерстной компанией присматривает один разумный взрослый – почтальон Печкин! (подробности)

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