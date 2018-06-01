«Это уже анорексия!»: поклонники бьют тревогу, глядя на сильно похудевшую Екатерину Варнаву

1 Июнь 18:00 2018-06-03T08:07:21+03:00

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У Екатерины Варнавы бывали разные периоды в жизни, включая и время болезни, о котором она сама рассказала как-то в интервью. Звезда Comedy Woman призналась, что ее буквально вытащили тогда с того света, и что в это время рядом был ее возлюбленный Константин Мякиньков, за что она ему безмерно благодарна. И хотя, что это был за недуг и почему он привел к такой серьезной потери веса артистка не говорит, поклонники бьют тревогу, ведь спустя много времени после случившегося звезда так и не набрала килограммы.Особо жаркое обсуждение вызвало видео, на котором Варнава зажигательно танцует в обтягивающем черном наряде.

«Ну худыха прям прихудыха!», «Что ты с собой сделала, Катя?», «Ну, наверное, не надо так обтягиваться, если худоба такая. Если это по состоянию здоровья, то желаю выздоровления, но если это просто осознанное похудение, то это уже страшно смотреть», «Катюша, девочка, поверь мне, это уже болезнь. Чем больше худеешь, тем больше хочется похудеть еще. Остановитесь. К хорошему это не приведет. Прошла сама через это», - тут же начали давать советы под видео поклонники.

kativarnava Идем на ваш голос! Soufee @itssoufee и Родион Толочкин @rodiontola - #Идинамойголос

Сама Варнава относится к разговорам о своей анорексии с улыбкой.

«Когда мне пишут "худощавая", "анорексичка", я радуюсь. Подхожу к зеркалу и говорю: "Ну, классно же! Ты своего добилась". Примерно в возрасте 16 лет, когда поступала на первый курс университета, при росте 175 сантиметров я весила 73-74 килограмма. Можете представить подростка с таким весом? Я была нереально большая, но даже тогда чувствовала себя очень комфортно. Потом, с течением обстоятельств, я похудела, но ведь главное — как ты себя ощущаешь. Мне недавно написали такой комментарий: "Катерина, худоба — это уже часть вашего образа". И ведь, правда, последние пару лет худые руки, выступающие ключицы, сутулость — это моя фишка, моя узнаваемость. Все должно быть в меру», - призналась она в интервью Woman.ru.