Мария Шукшина о предполагаемом внуке: «Пусть ребенок не наш, все равно его поддержу»

1 Июнь 18:50 2018-06-03T08:07:21+03:00

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Эта история длится уже более полугода. Сначала возлюбленная Фрейя Зильбер сдала сына Марии Шушкиной – Макара Касаткина полиции за то, что тот якобы хранил запрещенные вещества и избивал ее, а после того как родила ребенка от наследника актрисы, она активно гуляет по телешоу, где рассказывает о своей непростой жизни матери-одиночки. Все это время сама телеведущая и актриса отделывалась лишь односложными комментариями. Но Фрейя настаивает на том, чтобы провести ДНК-тест, дабы действительно доказать, что сына она родила от Касаткина, а потом просит звездную семью выплачивать ей алименты. Мол, иначе ей не выжить.

И вот накануне Мария Шукшина наконец решила прояснить эту неоднозначную ситуацию и обратилась к экс-невестке.

«Ох, как же не хочется использовать свою личную и единственную страницу для обращения к Фрейе, но другого способа, видимо, нет. Фрейя, если вы действительно хотите решить для себя волнующий вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара. Вот уже неделю вы и ваш адвокат не можете или не хотите связаться с ним, не можете или не желаете дать своего согласия и определиться с местом и временем проведения генетического исследования, ДНК. Адвокат Макара предложил вам на выбор пять как государственных, федеральных, так и коммерческих медицинских лицензированных организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы», - поделилась актриса в Инстаграме.

Шукшина настаивает, чтобы Зильбер и ее адвокат вышли на связь с юристом их семьи. По словам актрисы, она заинтересована в ДНК-тесте и не отказывается помогать предполагаемому внуку.

«И еще я хочу вам сказать, что не только я, но и многие люди, которые мне сюда пишут, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончился этот «сериал», – сообщила Мария.

Ранее Мария Васильевна в телефонном разговоре с Зильбер сообщила ей, что без камер готова с ней встретиться. Молодая мама согласилась с актрисой. Она готова провести экспертизу без присутствия телевизионщиков.

«У меня нет настроя сделать что-то не то. Будет без камер ДНК. Будут алименты - я заткнусь. Я хочу, чтобы ситуация разрешилась. Все идет к финалу, понимаю, что Марии Васильевне не нужны камеры. Но без программ я бы не добилась этого», – заявила Зильбер в эфире ток-шоу.

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