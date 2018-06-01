2018-06-03T08:07:21+03:00
Звезды

Почему Лолита не расстроилась, проиграв суд с Google

Певица вступила в борьбу за свои права
Кира БУЛЫЧЕВА
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Лолита в студии радио "Комсомольская правда".Лолита в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня Мосгорсуд отклонил ходатайство певицы Лолиты Милявской о запрете размещения трёх ее песен на трёх музыкальных платформах. Как сообщила пресс-служба суда, компании-ответчики были признаны посредниками, а представители певицы не смогли доказать факт нарушения ее исключительных прав на песни, так как после блокировки их просто удалили из сервисов. Напомним, что история эта началась в тот момент, когда Лолита увидела, что ей не идут отчисления за скачивания ее композиций. Исключительные права на все песенное имущество Милявской (включая альбом «Анатомия») по договору от 2014-го года на пять лет были у продюсера Елены Кипер, которая и управляла песенным имуществом певицы. На использование песен со своего нового альбома Лола не давала разрешения для использования, и категорически настаивала на разрыве отношений в виду того, что не получала своё законное вознаграждение. Лолита объяснила нам, что означает этот проигрыш:

- Мосгорсуд в первой инстанции действительно не удовлетворил наше с адвокатом Сергеем Жориным ходатайство к компаниям Apple, Google и Deezer о неправомерном размещении трёх моих песен «На Титанике», «Чудо-чудное» и «Ты мое море». Суд справедливо рассудил, что эти песни для размещения предоставляла «Елена Кипер Продакшн», а не я. Но тут вот в чем загвоздка - подпись на документах, разрешающих размещение песен на платформах Apple, Google и Deezer не моя. Они не проверяли, чья подпись на договоре о передаче прав - у них не было оснований думать, что может быть как-то по-другому. Поэтому суд сказал приблизительно следующее: «ребята, этот иск мы отклоняем, но по всем остальным делам вам нужно подать на Елену Кипер в суд и с ней решать в правовом поле». Что мы и сделаем.

В суд представители Елены принесли совершенно чудные документы. На первое слушание они принесли копию договора со мной (якобы), например, на песню «На Титанике». На второе их обязали принести оригинал. Мы сравнили то, что они принесли на первый суд, и на второй. Оказалось, что копия не совпадает с «оригиналом»! У меня же не было оригинала по одной простой причине - я его просто никогда не подписывала. Я сделала почерковедческую экспертизу, которая доказала, что подпись не моя. Суд ее не приложил к делу, так как это не имело отношения конкретно к этой истории. Но пригодится в следующий раз. Я не сильна в юриспруденции, но чувствую: история «с душком». Я буду бороться за правду.

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