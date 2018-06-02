2018-06-01T23:01:34+03:00
Общество

Юнна Мориц: "...Но прошляпила Юнна Петровна невозвратное счастье свое"

Великая Поэтесса родилась 2 июня. Именно в этот день она и решила подарить посетителям нашего сайта свое самое ироничное стихотворение [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна МорицЮнна Мориц
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Я позвонил Юнне Петровне накануне вечером, 1 июня. И мне сразу же захотелось, чтобы бодрый голос моей Героини услышали и другие почитатели ее удивительного таланта.

Кстати, Юнна Мориц сама выбрала для нашей публикации эти стихи... Глубокие. Философские.

* * *

Если б я эти годы косые

Провела на планете другой,

Я могла бы сегодня в России

Громко топнуть волшебной ногой!..

* * *

Для начала права бы качала,

Под изгнанницу сильно кося, –

Благодарность бы я получала

Уж за то, что я выжила вся.

* * *

И Россия была бы виновна

За моё на чужбине житьё,

Но прошляпила Юнна Петровна

Невозвратное счастье своё.

* * *

Не вернусь я теперь ниоткуда,

Потому что осталась я здесь

Наглядеться на русское чудо,

На его самоедскую бесь,

* * *

На его механизмы презренья

К никуда не удравшей стране,

Где по воздуху стихотворенья

Мой Читатель гуляет ко мне.

* * *

Он – поэтской Луны обитатель,

Обладатель поэтской струны,

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны.

Юнна Мориц.

Юнна Мориц - "Никуда не удравшему Читателю, никуда не удравшей страны"

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P. S.

... А "на словах" Юнна Петровна просила передать вот что:

- Эта страна, о которой я пишу, - внутри человека. И эта страна внутри Читателя. И она не имеет ничего общего с тем людоедством, которое жрет страны и народы изнутри и снаружи. Это (имеется ввиду стихотворение.- А.Г.) и есть Чистя Лирика Сопротивления - людоедству.

Спасибо вам, дорогая Юнна Петровна! Мы вас очень-очень любим.

С Днем Рождения Вас!

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