Юнна Мориц: "...Но прошляпила Юнна Петровна невозвратное счастье свое"
Я позвонил Юнне Петровне накануне вечером, 1 июня. И мне сразу же захотелось, чтобы бодрый голос моей Героини услышали и другие почитатели ее удивительного таланта.
Кстати, Юнна Мориц сама выбрала для нашей публикации эти стихи... Глубокие. Философские.
* * *
Если б я эти годы косые
Провела на планете другой,
Я могла бы сегодня в России
Громко топнуть волшебной ногой!..
* * *
Для начала права бы качала,
Под изгнанницу сильно кося, –
Благодарность бы я получала
Уж за то, что я выжила вся.
* * *
И Россия была бы виновна
За моё на чужбине житьё,
Но прошляпила Юнна Петровна
Невозвратное счастье своё.
* * *
Не вернусь я теперь ниоткуда,
Потому что осталась я здесь
Наглядеться на русское чудо,
На его самоедскую бесь,
* * *
На его механизмы презренья
К никуда не удравшей стране,
Где по воздуху стихотворенья
Мой Читатель гуляет ко мне.
* * *
Он – поэтской Луны обитатель,
Обладатель поэтской струны,
Никуда не удравший Читатель
Никуда не удравшей страны.
Юнна Мориц.
Юнна Мориц - "Никуда не удравшему Читателю, никуда не удравшей страны"
P. S.
... А "на словах" Юнна Петровна просила передать вот что:
- Эта страна, о которой я пишу, - внутри человека. И эта страна внутри Читателя. И она не имеет ничего общего с тем людоедством, которое жрет страны и народы изнутри и снаружи. Это (имеется ввиду стихотворение.- А.Г.) и есть Чистя Лирика Сопротивления - людоедству.
Спасибо вам, дорогая Юнна Петровна! Мы вас очень-очень любим.
С Днем Рождения Вас!