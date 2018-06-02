2018-06-02T09:11:39+03:00
Спорт

Напоминает "Игру Престолов". ФИФА представила официальную телезаставку ЧМ-2018

Ролик длится 45 секунд
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня.Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня.Фото: REUTERS
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Международная федерация футбола официально представила главную телезаставку, которая будет начинать прямые трансляции матчей ЧМ-2018. Турнир 14 июня стартует в России.

Ролик длится 45 секунд и в нем изображены главные знаковые места и достопримечательности, символы городов-хозяев чемпионата мира по футболу. А в финале же земной шар показан в виде Яйца Фаберже, внутри которого спрятан Кубок чемпионата мира по футболу. В нем - напоминания обо всех сборных, которые побеждали на чемпионатах мира.

По мнению пользователей в сети, ролик чем-то напомнил заставку популярного сериала "Игра Престолов". И в целом аудитория положительно приняла видеоролик.

Музыку к официально заставке написала известный немецкий композитор Ханс Циммер. Он известен по саундтрекам к множеству фильмов и компьютерных игр. Он выиграл "Оскар" в 1995 году за музыку к фильму "Король Лев", дважды - "Золотой глобус".

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