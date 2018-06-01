Дети под защитой Киркорова и Шепелева

1 Июнь 18:20 2018-06-03T09:21:53+03:00

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Такое конечно бывает. Но разве что на новогодних огоньках. Сидишь ты перед телевизором, а там вереницей все те, кто с утра до вечера заполняет телевизионный эфир. Примерно то же чувство охватило меня в специальном чартере Первого канала, который отправлялся в Ижевск. Сидишь ты на месте 7F, а мимо потоком вся «программа передач» и на вчера, и на завтра. Причем, чувствуется, народ дисциплинированный. Первым вещи на верхние полки запихивают ведущие «Доброго утра», потом программы «Часовой», потом «Мужское и женское», «Давай поженимся», «На самом деле», «Ледниковый период»… Актеры, чемпионы, Борис Грачевский и как алмаз в короне (честное слово, в буквальном смысле было похоже) Филипп Киркоров. Сверкая стразами, Филипп что-то рассказывал в бизнес-классе Арине Шараповой и та так заливисто смеялась, что прослушать правила безопасности и узнать где находятся запасные выходы всем остальным пассажирам «Боинга» так не удалось….

Филипп Киркоров. ФОТО Иван Скабичевский

Все эти люди – известные всей стране и знаменитые в рамках своих компаний – участники акции «Стань первым», которую проводят уже в 16-й раз 1 июня в день защиты детей. В Ижевске их встречали перепечами, мордовскими песнями и танцами. И тут понеслось…

Борис Грачевский и Юлия Барановская на вертолете приземлились на поле местного стадиона и раздавали детям мороженое. В Ижевске плюс 1-2, облачно, изредка идет снег. Мороженное, конечно, все равно шло на ура.

Футбольный матч на местном стадионе прошел несмотря на пронизывающий холод. ФОТО Иван Скабичевский

На Театральной площади – призы выдающимся детям, тем что-то выиграли, чего-то добились..

- Победителю Олимпиады приз вручает ведущий программы «Детектор лжи» Дмитрий Шепелев! – объявил со сцены кто-то из хозяев города, но его тут же поправили, убрав некоторую абсурдность – программа Дмитрия, конечно, называется «На самом деле».

Белые шары в небе, танцы на сцене, а звезды Первого уже разделились на три группы и разъехались по детским домам и больницам.

Дмитрий Шепелев. ФОТО Иван Скабичевский

Филипп Киркоров оказался в группе, которая открывала новый детский и подростковый реабилитационный центр. Михаил Гуцериев выступил спонсором, и ему, вместе с главой республики и «королем эстрады» была предоставлена честь перерезать красную ленточку.

- Конечно, - объявил ведущий, - мы приготовили и подарки для центра.

Пока Киркоров размахивал флагом, Арина Шарапова пустилась в пляс. Фото: Максим ЛИ.

В толпе перед входом стояли в основном родители с детьми, которые страдают от различных тяжелых заболеваний.

- Подарки! Подарки! – вдруг захлопали в ладоши эти дети, неловко подпрыгивая. Взрослые дяди в строгих костюмах с огромным телевизором и большими пакетами замерли на месте с вполне очевидно повлажневшими глазами.

Юлия Барановская и Роза Сябитова. Фото Максим ЛИ.

Экскурсия по центру с Киркоровым во главе прошла по этажам, палатам, восстановительным комнатам… Филипп то и дело шутил, веселил окружающих, старался по привычке создать праздник. Но праздник в эти минуты готовили дети центра. Они занимаются в специальной театральной студии, и приготовили несколько номеров. Танец, в котором ребята, назло болезням, не двигающимся конечностям, коляскам, назло самому слову «инвалид», сотворили что-то невероятно героическое и трогательное. Влажные глаза стали «глазами на мокром месте». Все стояли и аплодировали, этим совсем не грациозным движениям. И эти несколько минут объясняли так много, что и слова стали лишними…

Борис Грачевский, Филипп Киркоров и Юлия Барановская. Фото Максим ЛИ.

В это самое время Дмитрий Шепелев и Юлия Барановская испытывали на себе терапию, основанную на общении с животными. Специально для детей новый центр заключил контракт с местными владельцами животных, и у пациентов будет возможность кататься на лошадях и пони. Киркорову эта идея категорически не понравилась:

- Так нельзя, - заявил он. – Вы «Унесенные ветром смотрели»? Чем там закончилось дело у дочки Скарллетт? Опасные это игрушки!

Но Шепелев и Барановская охотно нарезали круги под присмотром наставников, к восторгу собравшихся детей и родителей.

В это же время звезды «Голоса» общались и участвовали в мастер-классе по керлингу в Ледовом дворце, спортсмены под комментарий Владимира Гомельского, играли в футбол с местной командой, а завершился вечер большим концертом и фейерверком.

Закончилось все грандиозным концертом. Фото: Максим ЛИ.

Звезды отработали без дураков, вылетев в 7 утра из Москвы, должны были погрузится в самолет в полночь. И все это время – выступления, концерты, встречи, церемонии… Не знаю, что думают об этом десанте ижевцы, но ни формализма, ни работы для галочки не было, лично проверил… С защиты днем детей вас!