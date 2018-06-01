2018-06-03T09:21:53+03:00
Доброволец

Дети под защитой Киркорова и Шепелева

Наш корреспондент стал участником акции Первого канала в день защиты детей [фото, видео]
Павел САДКОВ
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В день защиты детей Первый канал провел благотворительную акцию в Ижевске. ФОТО Иван СкабичевскийВ день защиты детей Первый канал провел благотворительную акцию в Ижевске. ФОТО Иван Скабичевский
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Такое конечно бывает. Но разве что на новогодних огоньках. Сидишь ты перед телевизором, а там вереницей все те, кто с утра до вечера заполняет телевизионный эфир. Примерно то же чувство охватило меня в специальном чартере Первого канала, который отправлялся в Ижевск. Сидишь ты на месте 7F, а мимо потоком вся «программа передач» и на вчера, и на завтра. Причем, чувствуется, народ дисциплинированный. Первым вещи на верхние полки запихивают ведущие «Доброго утра», потом программы «Часовой», потом «Мужское и женское», «Давай поженимся», «На самом деле», «Ледниковый период»… Актеры, чемпионы, Борис Грачевский и как алмаз в короне (честное слово, в буквальном смысле было похоже) Филипп Киркоров. Сверкая стразами, Филипп что-то рассказывал в бизнес-классе Арине Шараповой и та так заливисто смеялась, что прослушать правила безопасности и узнать где находятся запасные выходы всем остальным пассажирам «Боинга» так не удалось….

Филипп Киркоров. ФОТО Иван Скабичевский

Филипп Киркоров. ФОТО Иван Скабичевский

Все эти люди – известные всей стране и знаменитые в рамках своих компаний – участники акции «Стань первым», которую проводят уже в 16-й раз 1 июня в день защиты детей. В Ижевске их встречали перепечами, мордовскими песнями и танцами. И тут понеслось…

Борис Грачевский и Юлия Барановская на вертолете приземлились на поле местного стадиона и раздавали детям мороженое. В Ижевске плюс 1-2, облачно, изредка идет снег. Мороженное, конечно, все равно шло на ура.

Футбольный матч на местном стадионе прошел несмотря на пронизывающий холод. ФОТО Иван Скабичевский

Футбольный матч на местном стадионе прошел несмотря на пронизывающий холод. ФОТО Иван Скабичевский

На Театральной площади – призы выдающимся детям, тем что-то выиграли, чего-то добились..

- Победителю Олимпиады приз вручает ведущий программы «Детектор лжи» Дмитрий Шепелев! – объявил со сцены кто-то из хозяев города, но его тут же поправили, убрав некоторую абсурдность – программа Дмитрия, конечно, называется «На самом деле».

Белые шары в небе, танцы на сцене, а звезды Первого уже разделились на три группы и разъехались по детским домам и больницам.

Дмитрий Шепелев. ФОТО Иван Скабичевский

Дмитрий Шепелев. ФОТО Иван Скабичевский

Филипп Киркоров оказался в группе, которая открывала новый детский и подростковый реабилитационный центр. Михаил Гуцериев выступил спонсором, и ему, вместе с главой республики и «королем эстрады» была предоставлена честь перерезать красную ленточку.

- Конечно, - объявил ведущий, - мы приготовили и подарки для центра.

Пока Киркоров размахивал флагом, Арина Шарапова пустилась в пляс. Фото: Максим ЛИ.

Пока Киркоров размахивал флагом, Арина Шарапова пустилась в пляс. Фото: Максим ЛИ.

В толпе перед входом стояли в основном родители с детьми, которые страдают от различных тяжелых заболеваний.

- Подарки! Подарки! – вдруг захлопали в ладоши эти дети, неловко подпрыгивая. Взрослые дяди в строгих костюмах с огромным телевизором и большими пакетами замерли на месте с вполне очевидно повлажневшими глазами.

Юлия Барановская и Роза Сябитова. Фото Максим ЛИ.

Юлия Барановская и Роза Сябитова. Фото Максим ЛИ.

Экскурсия по центру с Киркоровым во главе прошла по этажам, палатам, восстановительным комнатам… Филипп то и дело шутил, веселил окружающих, старался по привычке создать праздник. Но праздник в эти минуты готовили дети центра. Они занимаются в специальной театральной студии, и приготовили несколько номеров. Танец, в котором ребята, назло болезням, не двигающимся конечностям, коляскам, назло самому слову «инвалид», сотворили что-то невероятно героическое и трогательное. Влажные глаза стали «глазами на мокром месте». Все стояли и аплодировали, этим совсем не грациозным движениям. И эти несколько минут объясняли так много, что и слова стали лишними…

Борис Грачевский, Филипп Киркоров и Юлия Барановская. Фото Максим ЛИ.

Борис Грачевский, Филипп Киркоров и Юлия Барановская. Фото Максим ЛИ.

В это самое время Дмитрий Шепелев и Юлия Барановская испытывали на себе терапию, основанную на общении с животными. Специально для детей новый центр заключил контракт с местными владельцами животных, и у пациентов будет возможность кататься на лошадях и пони. Киркорову эта идея категорически не понравилась:

- Так нельзя, - заявил он. – Вы «Унесенные ветром смотрели»? Чем там закончилось дело у дочки Скарллетт? Опасные это игрушки!

Но Шепелев и Барановская охотно нарезали круги под присмотром наставников, к восторгу собравшихся детей и родителей.

В это же время звезды «Голоса» общались и участвовали в мастер-классе по керлингу в Ледовом дворце, спортсмены под комментарий Владимира Гомельского, играли в футбол с местной командой, а завершился вечер большим концертом и фейерверком.

Закончилось все грандиозным концертом. Фото: Максим ЛИ.

Закончилось все грандиозным концертом. Фото: Максим ЛИ.

Звезды отработали без дураков, вылетев в 7 утра из Москвы, должны были погрузится в самолет в полночь. И все это время – выступления, концерты, встречи, церемонии… Не знаю, что думают об этом десанте ижевцы, но ни формализма, ни работы для галочки не было, лично проверил… С защиты днем детей вас!

«Бурановские бабушки» поют «Аллилуйя» на удмурдском.Павел САДКОВ

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